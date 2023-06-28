Erzurum´da 3 günde 93 hayvan, uyuşturucu iğneyle yakalandı



Turgay İPEKSalih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kurban Yakalama Timi, son 3 gündü sahiplerinin elinden kaçan ya da bağlandıkları yerde yanına kimseyi yaklaştırmayan kurbanlık 93 hayvanı, uyuşturucu iğne atan tüfekle sakinleştirip, yakaladı. Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastanelerin acil servisleri, kendilerini yaralayan acemi kasaplarla doldu.

Kentte bayram namazının ardından kurban kesimi başladı. Sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıklar, her bayram olduğu gibi yine cadde ve sokakları hareketlendirdi. Kaçan kurbanlıkları yakalamaya çalışanlar peşlerinden koşmak zorunda kaldı. Sahipleri, kurbanlıkları yakalayamayınca Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kurban Yakalama Timi'nden yardım istendi. Tim, son 3 günde 93 hayvanı, uyuşturucu iğneyle sakinleştirip yakaladı.

'BİZİ ARAYIN'

Timde görevli Aykut Yıldız, "Huysuzlaşan inek ya da tosun çok tehlikeli olabiliyor. O durumdaki bir kurbanı yakalamaya çalışmayın. Bizi arayın ve onu attığımız iğneyle bir kuzuya çeviriyoruz" diye konuştu.

Yanına yaklaştırmayan boğa için belediye ekibinden destek isteyen Güven Bülbül, "Kurbanlık tosun 3 saat boyunca bizi yanına yaklaştırmadı ve ekipten yardım istedik" dedi.

KURBANLIK TOSUN, BACAĞINI KIRDI

Erzurum'un Horasan ilçesinde, kesmek için ahırdan çıkardığı boğanın attığı tekmeyle sağ bacağı diz altından kırılan Mehmet Daş yakınları tarafından Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Bacağı alçıya alınana Daş, "Kurbanda sadece el ve ayak kesmek olmuyor. Bazen benim gibi hayvanın tekme atması ya da üzerine düşmesi sonucu insanın ayağı kırılabiliyor" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin birçok noktaya kurduğu kesimhaneye ise halk ilgi gösterdi. Evinin ya da iş yerinin önünde kurban kesenler, bu yıl geçen yıllara göre daha az oldu. Uzmanların uyarılarına rağmen bazıları da kurbanları yine çocukların gözleri önünde kesti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2023-06-28 14:18:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.