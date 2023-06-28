Erzurum'da kaçan boğa, tamirhanede yakalandı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da pazara götürülürken sahibinin elinden kaçan, boynuzlarından tutan kişiyi metrelerce yerde sürükleyen boğa, girdiği otomobil tamirhanesinde yakalandı. Çalışanlar ve müşteriler panik yaşarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kentte, kurbanlık olarak satılmak üzere 26 Haziran'da pazara götürülen boğa, Yakutiye ilçesi Sanayi Mahallesi'nde sahiplerinin elinden kaçtı. Boğayı yakalamak isteyen kişi boynuzlarından tutunca, metrelerce yerde sürüklendi ve bir süre sonra da bırakmak zorunda kaldı. Boğa, bir otomobil tamirhanesine girdi. Boğayı görünce panik yaşayan müşterilerle çalışanlar, sağa sola kaçıştı. Kıstırılan boğa yakalanırken, yaşananlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2023-06-28 15:32:57
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