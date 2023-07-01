34 yıl önceki gazilik hakkını istiyor



Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)SİİRT'in Eruh ilçesinde 34 yıl önce vatani görevini yaparken PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada terhisine yaklaşık 20 gün kala başından yaralanan, Erzurumlu Mensur Ögün (55) gazilik hakkının verilmesini istiyor. Yaralandıktan sonra 2 ay hava değişimi verilip, birçok ameliyat olan Ögün'ün, iddiaya göre, yapılan bir hata ile birliğine teslim olduğu ve askerliğini tamamladığı kayıtlara geçti. Kendisine 'gazilik' unvanı verilecek diye beklerken yaptığı müracaatta 'Zaman aşımına uğradınız' denilen Ögün, avukatı aracılığı ile haziran ayında Ankara 11'nci İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

Erzurumlu Mensur Ögün, Siirt'in Eruh ilçesinde piyade komando er olarak vatani görevini yaparken 1989 yılının 8 Temmuz günü PKK'lı teröristlerle girilen silahlı çatışmada başından yaralandı. Kurşunun delip geçmesi ile başının arkası patlayan Mensur Ögün arkadaşları tarafından çatışma bölgesinden alınarak Diyarbakır Askeri Hastanesi´ne kaldırıldı. Ameliyat edilen ve uzun bir süre tedavi gören Ögün'e 2 ay hava değişimi verildi. Tezkeresine 20 gün kaldığı için birliğine geri dönmeyen Ögün için kayıtlara yanlışlıkla birliğine geri döndüğü ve vatani görevini tamamlayarak tezkere almış olarak geçildi. Diyarbakır'daki askeri hastaneden sonra Erzurum'daki askeri hastanede ameliyatla kaburgasından parça alınarak kafasına konulan Mensur Ögün, sağlık sorunları ile ilgilenirken gazilik unvanı verilmesini bekledi. Birkaç müracaatta bulunan Ögün'e askerliğini tamamladığı ve bu konu için zaman aşımı olduğu söylendi. Aldığı bu haberle tüm umutlarını yitiren Mensur Ögün'e, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül sahip çıktı. Gazilikte zaman aşımı olmadığını söyleyen Akgül, birçok gazinin 20-30 yıl sonra bu unvanı aldığını belirterek öncekiler gibi hukuk mücadelesi başlattıklarını söyledi.

34 YIL ÖNCEKİ ASKER ARKADAŞLARINI ŞAHİT GÖSTERDİ

Evli, 5 çocuk babası Mensur Ögün halı döşemeciliği yaparak ailesinin geçimini sağlıyor. Başından aldığı darbe ile vücudunun dengesini kuramadığını ve çok sık baş ağrısı çektiği için güçlükle çalıştığı belirtti. Ögün hakkı olan gazilik unvanının verilmesini istedi. Ögün, "Tezkereme 20 gün kala çatışmaya katıldım ve keskin nişancı tarafından başımdan vuruldum. 2 aylık hava değişiminden sonra birliğime gitmedim ama beni birliğime geri dönmüş ve askerliğini tamamlamış olarak göstermişler. Uzun süren tedavim nedeniyle gazilik için bir yere müracaat etmedim. Hakkım olan 'gazilik' unvanı verilir diye bekledim. Gecikince yaptığım müracaatta tezkere aldığım, zaman aşımı olduğu ve olay yeri tutanağı bulunmadığı gibi birçok şey söylendi. Bende bu işin peşini bıraktım. Tesadüfen tanıştığım Gazi Fırat Küçük ve Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül bana hakkımı alabileceklerini söyleyince çok sevindim. Avukatım aracılığı ile 2023 yılının Haziran ayında Ankara 11'nci İdare Mahkemesi'nde dava açtık. Şahit olarak benimle birlikte çatışmada bulunan ve beni yaralı olarak bölgeden çıkaran dört asker arkadaşımı şahit olarak dinlettim. Artık karar yüce mahkemenin. Ben hakkımı istiyorum" diye konuştu.

O DEVLETE BORCUNU ÖDEDİ, SIRA DEVLETTE

Kurumların cevaplarına binaen avukatları aracılığı ile hukuki çerçevede yasal dava haklarını kullandıklarını belirten Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül şunları söyledi:

"Derneğimizi Erzurum'da 2006 yılında kurduk. 180'i terörle mücadele olmak üzere toplam 350 üyemiz bulunmakta. Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaatımız sonucu aradan 34 yıl geçtiği için reddedildi. Bu kez Ankara 11'inci İdare Mahkemesi'nde dava açtık. Derneğe üye 60'a yakın gazimizin hakkını bu şekilde aldık. Mensur Ögün'ün de hakkını alacağımıza inanıyorum. Türkiye'de bu hakları iade edilen binlerce insan var. Mensur Ögün sakatlanmış bir şekilde ayrılarak o bize vatan borcunu ödemiş. Devletimizin ona gazilik haklarını vefa borcu olarak vermesi gerekiyor. Bu hakların kendisine hukuk mücadelesi ile değil hediye edilmesi lazım. Bunu gündem getirmek bile içler acısı bir durum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyetini ve inceliğini çok iyi biliyoruz. O nedenle yıl sonu gelmeden sorunun çözüleceğini umut ediyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2023-07-01 11:58:25



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