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Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 104'üncü yıl dönümü kutlandı

DHA

Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 104'üncü yıl dönümü kutlandı


Salih TEKİN/ ERZURUM,(DHA)TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 104'üncü yıl dönümü, kentte törenlerle kutlandı. 104 yıl önce Atatürk'ün kente giriş yaptığı Yakutiye ilçesindeki İstanbulkapı'da temsili Türk bayrağı ve Atatürk posterinin karşılanmasıyla başlayan törende kortejde yer alan cirit atlarının davul-zurna eşliğindeki geçişi ilgi çekti. 
Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 104'üncü sebebiyle ilk tören Aziziye ilçesi Ilıca semtinde yapıldı. Türk bayrağı ve Atatürk posterini taşıyan öğrenciler, merkez Yakutiye ilçesindeki İstanbulkapı semtinde protokol ve askeri bando ile karşılandı. Vali Okay Memiş, Garnizon Komutan ve 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Sekmen ve katılımcılar önde atlı cirit takımı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile Atatürk Anıtı'na doğru yürüyüşe geçti. Bando takımının marşlar seslendirdiği yürüyüş sırasında, cirit atlarının davulzurna çalarken geçişi ilgi gördü. 
Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam eden törende günün anlam ve önemini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bugün 3 Temmuz 2023. Yani; milletimizin başlattığı milli direniş ve mücadelenin 104'üncü yıl dönümü. Bu mücadele ki; bundan 104 yıl önce tam da bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimize ayak basmasıyla başlar. Bu mücadele ki; Erzurum Kongresi ile kök salar, Sivas Kongresi ile dallanıp budaklanır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile yıkılmaz bir çınara dönüşür" dedi. 
'3 TEMMUZ SIRADAN BİR GÜN DEĞİLDİR'
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayan sürecin milletin bağımsızlık ve hürriyet aşkını, ilaveten azim ve kararlılığını ifade ettiğini belirten Sekmen, "Milli Mücadeleyi Anadolu'dan başlatan Gazi Mustafa Kemal Paşa, bu konudaki kararlılığı kapsamında;  'Anadolu en büyük hazinedir. Vatanın sinesinde kurtuluş çarelerini beraberce ölünceye kadar aramaya ve sağlamaya çalışacağız' diyerek başlattığı bu yolculuğa Samsun'dan sonra ikinci durak olarak Erzurum'u seçmiş ve 3 Temmuz 1919'da dadaşlar diyarına teşrif etmiştir. Çünkü Paşa şundan emindir: Tarihte Rus işgalleri ve Ermeni mezalimini yaşamış; hunharca katliamlara maruz bırakılmış, işkencelerin ve soykırımların en acısını yaşamış bir kent, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna en milli, en yerli ve de en ulvi mücadeleyi verecektir. Yine Gazi Mustafa Kemal'in kendi ifadesiyle: 'Benim Erzurum'a gelişim, bütün milletin ateşten bir çember içerisine alınmış olduğu bir zamana rastladı' diyerek tarif ettiği o dönem, milli mücadelenin ne büyük bir anlam ve önem taşıdığını da ortaya koymaktadır. Dolayısıyla 3 Temmuz sıradan bir gün değildir. 3 Temmuz; vatan davamızın yenilendiği, milli kudretin şahlandığı ve milletin kendi kaderini tayin etmek için birleştiği, bütünleştiği ve tek bir vücut olmak için ilk adımı attığı günün adıdır" diye konuştu.
Halk oyunları gösterisi ve  şiirlerin okunduğu törende Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı konser verdi. Mehter konserinin ardından protokol ve katılımcılar, Atatürk'ün Erzurum'da 57 gün misafir edildiği evi gezdi. Vali ve beraberindekiler, 104 yıl önce yaşananlarla ilgili bilgi aldı.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2023-07-03 13:22:37

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