Sürücüsü direksiyon başında rahatsızlanan otomobil, korkulu anlar yaşattı



Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlanmasıyla kontrolden çıkan otomobil, önünden geçtiği iş yerlerine hasar verirken, 1 motosiklet ile sokak lambasını sürükleyip götürdü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, otomobilden çıkarılan sürücü Yavuz Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Muayene edilen sürücünün epilepsi nöbeti geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Yavuz Ç. (49), kullandığı 34 GOM 648 plakalı otomobiliyle Yenikapı Caddesi'nde seyrederken rahatsızlandı. Yavuz Ç'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, yolun sağındaki kaldırıma çıkarak hızla ilerlemeye başladı. Kaldırım kenarındaki iş yerlerine zarar veren otomobil, önüne kattığı 1 motosiklet ile sokak lambasını sürükleyip götürdü. Kimsenin olmadğı kaldırımda son sürat ilerleyen otomobil, yolun bitimindeki parkta bulunan elektrik direğine çarparak durdu. Otomobilin hızla geçtiği kaldırımda ise 5 iş yerinin vitrin camları ve tabelası kırıldı.

Çevredekiler tarafından otomobilden çıkarılan Yavuz Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede muayene edilen sürücünün epilepsi nöbeti geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İş yeri sahiplerinden Lütfü Gülakar, "Büyük bir gürültü yaşandı. Hızla geçen otomobilin sürücüsü rahatsızlanmış. Yandaki komşumuz ve benim iş yerlerime zarar veren otomobil parkta durabildi. Sürücüyü aracın içinden biz çıkardık. Ambulansla hastaneye götürdüler. Çok şükür yaralı yok. Allah uzak etsin erken saatte olması mucizeydi. Belki biraz daha vakit geçmiş olsaydı bayağı bir can kaybı olabilirdi "dedi.

Halil Sezgin, "Sabah saatlerinde iş yerinde oturuyordum. Birden gürültü koptu, bir şey hızla geçti. Öyle bir hızla geçti ki sandım uçak gidiyor. Benim de iş yerimin camı tamamen kırıldı" diye konuştu.

Kazanın ardından bölgeye gelen Erzurum Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri, zarar gören iş yerlerinde hasar tespitinde bulundu. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2023-07-04 10:39:28



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