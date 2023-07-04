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Forkliftten devrilen paletlerin altında kalan çocuk öldü

DHA

Forkliftten devrilen paletlerin altında kalan çocuk öldü


Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, babası Aleaddin Ataş'ın (51) kullandığı forkliftteki devrilmek üzere olan laminantları tutmak isteyen Ahmet Ataş (14), paletlerin altında kalıp hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde, Yakutiye ilçesi Demirciler Mahallesi'nde meydana geldi. Aleaddin Ataş, forkliftle laminant yüklü paletleri kamyona taşırken, iş makinesinin yanında giden Ahmet Ataş, paletlerin devrildiğini görüp tutmak için hamle yaptı. Ahmet Ataş, dökülen paletlerin altında kaldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayı görenler, Ahmet'i çıkarmak için yardıma gidip laminant paletlerini tek tek kaldırdı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin muayenesinde Ahmet Ataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili incelemenin ardından Ahmet Ataş'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı. Olay yerine gelen yakınları, Ataş için gözyaşı döktü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2023-07-04 14:31:42

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