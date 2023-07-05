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Forkliftten devrilen paletlerin altında kalan liseli Ahmet, toprağa verildi

DHA

Forkliftten devrilen paletlerin altında kalan liseli Ahmet, toprağa verildi


Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde forklift ile kamyona taşınan laminant paletlerinin altında kalıp, hayatını kaybeden lise öğrencisi Ahmet Ataş (14), son yolculuğuna uğurlandı.
Demirciler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde laminat yüklü paletlerin babası Aleaddin Ataş (51) tarafından forklift ile kamyona taşındığı sırada, paletlerin devrileceğini fark eden Ahmet Ataş, tutmak için hamle yaptı. Ancak Ahmet Ataş, devrilen paletlerin altında kaldı. İhbarla gelen ekipler, Ahmet'in hayatını kaybettiğini belirledi. Lise öğrencisi Ahmet Ataş'ın cenazesi, öğle vakti Yakutiye ilçesi Narmanlı Camisi'nde kılınan namazın ardından yeni asri mezarlıkt defnedildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2023-07-05 14:46:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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