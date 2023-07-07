(ÖZEL) Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Bu sezon teknik direktörlerin yılı olacak

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA) Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bu sene lig zor olacak. 20 takımla bir lig oynanacak. Bütçelerden, ekonomik sıkıntılardan dolayı, birçok takım yıldız futbolcu kadrosuna katamayacak. O nedenle ben bu sezonun teknik direktör yılı olacağını düşünüyorum" dedi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, Erzurum Palandöken Dağı eteklerindeki Büyükşehir Belediyesi'nin Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap kampını sürdürüyor. Karadeniz ekibinin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. İlk kampı Samsun'da 2'ncisini ise Erzurum'da yaptıklarını belirten Eroğlu, şu an çalışma ortamının iyi ve güzel geçtiğini söyledi. Kadroyu oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Eroğlu, "Takıma gelen transferler, önümüzdeki süreçte katılacak oyuncular var. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yıllardan beri, 11 yıl sonunda gelen 1'nci Lig şampiyonluğu, aslında baktığınızda Samsunspor'un futbol markası olduğunu, eski günlerine tekrar kavuşmasının bir sinyalleri. Bizim de bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Süper Lig'de yüz yıllık kulüpler, taraftar kitlesi iyi kadrolara sahip takımlar olacak. Büyük takımlar olacak. Biz de en iyi şekilde hazırlanıp, orada özellikle ilk yılımızda ilk 10 içerisinde ligi bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"BİRÇOK TAKIM YILDIZ FUTBOLCU KADROSUNA KATAMAYACAK"

Bu sene ligin zor olacağını, geçen yıl yaşanan deprem felaketinden dolayı 20 takımlı bir lig olacağını kaydeden Hüseyin Eroğlu, "Depremde ölenlere Allah'dan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileklerinde bulunuyorum. Onları unutmadık ve unutmayacağız. Ben teknik direktör yılı olacağını düşünüyorum. Bunu ne için söylüyorum, bütçelerden, ekonomik sıkıntılardan dolayı, birçok takım yıldız futbolcu kadrosuna katamayacak. Bu çok önemli ve burada teknik direktörlerin artık becerisi ortaya çıkacak. Takım mühendisliği, oyunu, oyuncuyu geliştirme, elindeki kadroyu en iyi şekilde kullanma, maç içerisinde strateji belirleme, maçtan maça farklı formasyonlarda oynama, artık burada gerçekten teknik direktörlerin başarısı ön plana çıkacak. Eskiden çok yıldız futbolcular ülkemize geliyordu, şimdi baktığınızda bu sayı azalmaya başladı. Artık sistemlerin başarılı olacağını düşünüyorum ki son Dünya Kupası'na baktığımızda çok yıldız oyuncularla olan kadrolar, işte Brezilya'ya bakıyorsunuz, Almanya'ya bakıyorsunuz, bir Fransa'da tabii ki beklentiler şampiyonluktu bir Mbappé vardı. Arjantin'de Messi üzerine kurulan bir takım var. Aslında orada teknik direktörü de kutlamak lazım. İyi bir sistem kurgulayıp dünya şampiyonu oldu. Antrenör takımı diyebiliriz. Fas'a baktığınızda bir teknik adam takımı. Dünya biraz daha bu sinyalleri verdi. Aslında yetenekli oyuncular futbolda çok değerli ama bütçelerin doğrultusunda transfer yapabiliyorsun. Ülkemizde de ekonomik anlamda eskiden birçok yıldız geliyordu. Yine geliyor ama birçok takım bunu getiremiyor. Teknik direktörlere önemli bir görev düşüyor, artık elindeki kadroyu en iyi şekilde kullanma, elindeki kadrodan en yüksek verimi alma, oyuncuları geliştirme, oyunu geliştirme, dersini iyi çalışması diyebilirim" dedi

"8-10 TRANSFER PLANLIYORUZ"

Şu ana kadar kadroya iki oyuncunun katıldığını sözlerine ekleyen Hüseyin Eroğlu şunları söyledi:

"Bundan sonra sürecimiz devam edecek. Eylül'e kadar transfer devam ediyor. Gönül ister tabii ki transfer edilen oyuncuların kampa katılması ama bu süreç biraz daha uzuyor. Tabii ki gün geçtikçe aramıza katılacak oyuncular olacak. 8-10 arası transfer yapmayı planlıyoruz. Özellikle 11 yıl sonra gelen bir şampiyonluk var. Samsunspor iyi bir kadroya sahipti ama sistem, maçlara göre hazırlanan oyun formatları, stratejiler, oyunun gelişmesi, oyuncunun gelişmesi önemli. Birçok yetenekli oyuncuları, pahalı kadroları olan takımlara karşı açık ara farkla şampiyon olduk. Bu biraz önce anlattıklarımla doğru orantılı aslında. 6 hafta kala şampiyonluğu elde ettik. Bu da Türkiye'de önemli bir rekor diye söyleyebilirim. Tabii rüya gibi bir sezondu, geride kaldı. Artık önümüzde konsantre olmamız gereken Süper Lig var."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Futbolcular ve teknik heyetin takım otobüsünden inmeleri

Antrenmandan detaylar

Hüseyin Eroğlu ile röportaj KJ Haber: Turgay İPEKKamera: Oktay POLAT / ERZURUM, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2023-07-07 10:18:28