Yoldaki tabelaları fark etmeyen sürücüleri uyaran sistem

Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencileri Hira Beril Küçük ile Oğuz Can Özdemir, yollarda tabela kaynaklı kazaları önlemek amacıyla 'Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Sürücü Uyarı Sistemi' projesini geliştirdi. Araca yerleştirilen hayalet ekranla, sürüş sırasında 20 metreye kadar olan hız, kasisli yol veya yaya geçidi gibi tüm uyarı levhalarını tanıyan sistem, sürücüyü de anlık olarak uyarıyor.

Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencileri Hira Beril Küçük ile Oğuz Can Özdemir, Dr. Öğretim Üyesi Deniz Dal danışmanlığında, yol kenarlarındaki tabelalardan kaynaklanan kazaları önlemek için 'Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Sürücü Uyarı Sistemi' projesini geliştirdi. Araç içine entegre edilen kamerayla yaklaşık 20 metreye kadar uzaklıktaki levhaların anlık görüntüsünü alan sistem, hız bilgisiyle ön konsola monte edilen göstergeye iletiyor. Gösterge ekranına gelen görüntü, ön cama yerleştirilen hayalet ekrana yansıtılıp anlık görsel uyarıya dönüştürülüyor. Geliştirdikleri sistemi bir araçta test eden Küçük ve Özdemir, projelerine sesle uyarı modülünü de ekleyip yol kenarlarında yer alan ve dikkatten kaçan tabelalardan kaynaklı kazaların önlenmesini hedefliyor.

TEPKİ VERİYOR

Oğuz Can Özdemir, projelerinin ihtiyaçtan ortaya çıktığını belirterek, "Atatürk Üniversitesi kampüsünde bir kaza oldu. Sürücünün yoldaki tümsek levhasını görmemesinden kaynaklanan kazada 1 kişi yaralanınca, biz de bu soruna bir çözüm bulmak istedik. Danışman hocamızla birlikte, 'Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Sürücü Uyarı Sistemi' projesini geliştirdik. 20 metreye kadar gördüğü her tabelaya tepki veren sistem, sürücünün hızını da ekrana yansıtıyor. 2'nci olduğumuz İstanbul Teknofest'te, projemizi inceleyenlerin geri dönüşleriyle sesle uyarı sistemini de eklemeyi planlıyoruz. Yaptığımız testlerde başarılı sonuçlar elde ettik. Ses modülü de ekleyerek projeyi geliştirmek istiyoruz" dedi.

ŞEHİR İÇİ VE ŞEHİRLER ARASI YOLLAR İÇİN

Projeyle sürücüleri uyarıp güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak istediklerini ifade eden Hira Beril Küçük, "Trafikte meydana gelen kazaların sebeplerinden birinin de tabelalara uyulmaması. Biz de bu konuda bir çalışma yaptık. Katıldığımız Teknofest'te aldığımız geri dönüşlerle ses modelini de ekliyoruz. Uzun yol sürücüleri için daha yüksek frekanslı daha kaliteli kamera kullanarak onların görüş ve tepki hızlarını artırmayı planlıyoruz. Şehir içi ve şehirler arası olmak üzere 2 ayrı paket olarak projeyi geliştirmeyi planlıyoruz. Herkesin kolayca erişebileceği her türlü araca monte edilebilecek proje için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

'TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJELERİ'

Dr. Öğretim Üyesi Deniz Dal da çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

"Okulumuzun son sınıf öğrencileri 4 yıl boyunca öğrendikleri bilgileri lisans bitirme projeleriyle pratiğe döküyorlar. Okulumuzda verilen eğitimin lokalde kalmaması için Teknofest gibi yarışmalara katılıyoruz. Fakülte olarak katıldığımız yarışmalarda önemli sonuçlar aldık ama asıl önemlisi toplumsal duyarlılık konusunda projeler geliştirmeye çalışıyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2023-07-07 10:42:16