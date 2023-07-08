Erzurum'da sağanak etkili oldu
Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla bazı yollar suyla kaplandı.
Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış ulaşımda özellikle alt geçitlerde aksamalara neden oldu. Polis sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Halk, ıslanmamak için yol kenarındaki ağaçların ve iş yeri tentelerinin altına girdi. İş yeri sahipleri ellerinde fırçalarla suyun dükkanlarına girmesini engellemeye çalıştı. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2023-07-08 13:37:20