Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Erzurum'da sağanak; yollar ile alt geçitleri su bastı

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 15:54
        Erzurum'da sağanak; yollar ile alt geçitleri su bastı

        Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)-ERZURUM'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar ile alt geçitler, su altında kaldı. Mahsur kalan bir sürücü de ekiplerce, beklediği aracının üzerinden kurtarıldı.

        Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatını olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı yollar ile alt geçitler su ile doldu. Yakutiye ilçesi Hamidiye Alt Geçidi'ne giren bir sürücü de mahsur kaldı. Hafif ticari aracı suyla dolunca sürücü, üzerine çıkıp, kurtarılmayı bekledi. Cep telefonu ile itfaiyeyi arayıp, yardım isteyen sürücü, gelen ekiplerce kurtarıldı. Öte yandan ekipler, su dolan yol girişlerinde tedbir alıp, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Dükkan sahipleri de ellerinde fırçalar ile suyun içeri girmesini engellemeye çalıştı. Su baskınlarının oluştuğu bölgelerde belediye ekipleri ise tıkanan mazgalları temizleyip, yolları açtı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

        2023-07-09 15:53:02

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Erzincan'da düğün dönüşü kaza: 4 ölü, 10 yaralı (2)
        Erzincan'da düğün dönüşü kaza: 4 ölü, 10 yaralı (2)
        Erzurum'da sağanak etkili oldu
        Erzurum'da sağanak etkili oldu
        (ÖZEL) Okan Kocuk: Muslera ile çalışmak şans, rekabet etmek şanssızlık
        (ÖZEL) Okan Kocuk: Muslera ile çalışmak şans, rekabet etmek şanssızlık
        Yoldaki tabelaları fark etmeyen sürücüleri uyaran sistem
        Yoldaki tabelaları fark etmeyen sürücüleri uyaran sistem
        (ÖZEL) Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Bu sezon teknik direktörlerin yılı olacak
        (ÖZEL) Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Bu sezon teknik direktörlerin yılı olacak
        Forkliftten devrilen paletlerin altında kalan liseli Ahmet, toprağa verildi
        Forkliftten devrilen paletlerin altında kalan liseli Ahmet, toprağa verildi