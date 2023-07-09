Erzurum'da sağanak; yollar ile alt geçitleri su bastı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)-ERZURUM'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar ile alt geçitler, su altında kaldı. Mahsur kalan bir sürücü de ekiplerce, beklediği aracının üzerinden kurtarıldı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatını olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı yollar ile alt geçitler su ile doldu. Yakutiye ilçesi Hamidiye Alt Geçidi'ne giren bir sürücü de mahsur kaldı. Hafif ticari aracı suyla dolunca sürücü, üzerine çıkıp, kurtarılmayı bekledi. Cep telefonu ile itfaiyeyi arayıp, yardım isteyen sürücü, gelen ekiplerce kurtarıldı. Öte yandan ekipler, su dolan yol girişlerinde tedbir alıp, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Dükkan sahipleri de ellerinde fırçalar ile suyun içeri girmesini engellemeye çalıştı. Su baskınlarının oluştuğu bölgelerde belediye ekipleri ise tıkanan mazgalları temizleyip, yolları açtı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2023-07-09 15:53:02