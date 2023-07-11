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        Otomobil, şarampole yuvarlandı; doktor öldü, sürücü eşi yaralı

        DHA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 12:32
        Otomobil, şarampole yuvarlandı; doktor öldü, sürücü eşi yaralı

        Murat AYDIN/OLTU (Erzurum),(DHA)-ERZURUM'un Oltu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki doktor Sena Akyüz (45) hayatını kaybetti, sürücü eşi Burhan Akyüz (42) yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Oltu-Göle kara yolu 9'uncu kilometresinde Güzelsu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Burhan Akyüz'ün kullandığı 25 ABH 828 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile doktor eşi Sena Akyüz yaralandı. Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sena Akyüz, hayatını kaybetti. Burhan Akyüz'ün ise durumunun iyi olduğu belirtildi. 2 çocuk annesi Sena Akyüz'ün Şenkaya ilçesi Akşar Mahallesi'ndeki sağlık ocağında aile hekimi olduğu, yaşadığı Oltu'dan işe gitmek için eşi ile yola çıktığı öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN

        2023-07-11 12:31:57

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