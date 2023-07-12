SMA hastasının yardım kumbarasını çaldılar (2)

GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI

Erzurum'da SMA hastası Muhammet Eymen Kaya'nın tedavisi için bir fırına konulan yardım kumbarasını çaldığı belirlenen Muhsin K. (77), polis ekiplerince yakalandı. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Muhsin K., savcılıkça serbest bırakıldı. Erzurum Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "10 Temmuz 2023 günü ilimiz Adnan Menderes Mahallesinde bulunan bir ekmek fırınında meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili işyeri sahibi Mehmet Çelik ile yapılan görüşmede SMA hastası olan Muhammed Eymen Kaya isimli çocuğun yardım kutusunun bir buçuk ay önce fırının girişine koyulduğu ve bahse konu tarihte yapılan çalışmalar neticesinde yardım kutusunun Muhsin K. isimli şahıs tarafından alındığı tespit edilmiştir. Muhsin K. isimli şahıs yakalanarak, alınan ifadesinin ardından Savcılıktan serbest bırakılmıştır" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2023-07-12 18:19:55