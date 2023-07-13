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        Alanyaspor hazırlık maçında Rizespor'u 3-1 mağlup etti

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 18:25
        Alanyaspor hazırlık maçında Rizespor'u 3-1 mağlup etti

        Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA) Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

        Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor, 6´ncı dakikada Balkovec, 29'uncu dakikada Richard ve 32'nci dakikada Oğuz'un golleriyle 3-0 önde kapattı. Mücadelenin 60'ıncı dakikasında Rizespor'da Papa, durumu 3-1'e getirdi. Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca Alanyaspor kamptaki ilk hazırlık maçını 3-1 kazandı. Rizespor, Erzurum'daki ilk hazırlık maçında Samsunspor'a 1-0 yenilmişti.

        Alanyaspor kamptaki 2´nci hazırlık maçında 18 Temmuz Salı günü Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        Maçtan görüntüler

        DHA-Spor Türkiye-Erzurum Turgay İPEK

        2023-07-13 18:24:50

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