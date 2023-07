Enkaza dönen şehirden çıkan başarı öyküsü

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)-KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde evi hasar alınca ailesi ile Erzurum'a gelen Musap İsmail Şahanoğlu (14), burada atlı okçuluğu öğrenip, bölge elemelerinde derece elde etti. 'Sungur' adlı atı ile at korkusunu yenip, 'tabla parkuru'nda 3'üncü olan Şahanoğlu, "Evimizde orta hasar oluştu ama yaşadığımız şehir bir enkaza dönüştü ve yakınlarımızı kaybettik. Ailem ile göç ettiğim Erzurum'da atlı okçuluğu öğrendim. Atlı Okçuluk Müsabakası Doğu Grubu 1'inci Bölge Elemeleri'nde 3'üncü oldum, çok mutluyum" dedi.

Kahramanmaraş'ta oturan Şahanoğlu ailesinin evi, 6 Şubat merkezli depremlerde orta hasar alınca Melek-Hüseyin çifti ile çocukları Erzurum'a yerleşti. Çiftin 5 yıl önce okçuluğa başlayan çocukları Musap İsmail de burada duyduğu atlı okçuluğa merak sardı. Kızıl Elma Geleneksel Sporlar ve Atıcılık Kulübü'nü ziyaret edip, atlı okçuluğa ilişkin bilgi alan Musap İsmail, kısa sürede at binmeyi öğrenip, yarışmaya hazırlandı. Kulüp Başkanı Ayşe Melek Okuyucu'nun (42) eşliğinde çalışan Musap İsmail, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nca Toprak Mahsulleri Ofisi Kahramankazan Binicilik Tesisleri'nde düzenlenen Atlı Okçuluk Müsabakası Doğu Grubu 1'inci Bölge Elemeleri'ne katıldı. 10 ilden 167 sporcunun katıldığı ve 3 süren müsabakalarda Musap İsmail, 'tabla parkuru'nda 3'üncü oldu.

'ATLAR İLE BAĞ KURDU, ÇOCUKLUK TEBESSÜMÜ GERİ GELDİ'

Türkiye'nin ilk kadın atlı okçuluk takımını kuran aynı zaman milli judocu olan Ayşe Melek Okuyucu, Musab İsmail'in ilk zamanlarda atlardan korktuğunu belirterek, "Önce korkusunu yendik ve kısa sürede dörtnala at sürmesini öğrettik. Atın üstünde hedefi vurmak ise çok zor. Ama kendisinin okçuluğu bilmesi avantajdı. Kısa sürede ikisini birleştirince ortaya başarı çıktı. 1 ay gibi kısa sürede katıldığı yarışmada, üçüncü olarak şehrimize kupa getirdi. Şimdi kendisini Konya Akşehir'de temmuz ayının sonunda yapılacak olan ikinci eleme müsabakalarına hazırlıyoruz. Musap, bindiği 'Sungur' adlı atı bizden alarak, memleketi Kahramanmaraş'a götürüp, bu sporu orada yaygınlaştıracak. Başarılı olması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Musap, kulübümüze ilk geldiğinde depremin şokunu hala üzerinde taşıyordu. Ama burada atlar ile ilgilenmesi ve çok iyi bir bağ kurmasıyla; yüzündeki o çocukluk tebessümünü geri getirdi" dedi.

'ARTIK DÖRTNALA SÜRMEYE BAŞLADIM'

Kahramanmaraş'ta 5 yıl boyunca okçuluk sporu ile ilgilenen ve çeşitli derecelere elde eden Musap İsmail Şahanoğlu, "Evimizde orta hasar oluştu ama yaşadığımız şehir bir enkaza dönüştü ve yakınlarımızı kaybettik. Ailem ile göç ettiğim Erzurum'da atlı okçuluğu öğrendim. Burada Melek hoca ile tanıştım. Kendisinin atlı okçuluk yaptırdığını duyunca, ben de bu sporu yapmak istedim ama attan korkuyordum. Kendisinin sayesinde kısa sürede at korkusunu üzerimden atıp, artık dörtnala sürmeye başladım. Ayaklarının üzerine durup ot akmak ile at üzerinde ok atmak; çok farklı bir şey. Ama bunu sporu önceden yapmam bana yine avantaj sağladı. Kısa sürede çok iyi ilerledik. Melek hoca, beni yarışmalara hazırladı. Buna güvenenleri mahcup etmedim. Atlı Okçuluk Müsabakası Doğu Grubu 1'inci Bölge Elemeleri'nde 3'üncü oldum, çok mutluyum. Şimdi elemelere hazırlanıyorum. Orada da kupa alacağıma inanıyorum. Depremde yaşadığım korkuyu, üzüntüyü inşallah dörtnala sürdüğüm atımın üzerinden attığım okla birlikte atacağım" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2023-07-14 11:01:00