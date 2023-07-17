Uzun havalar kayıt altına alınıyor

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, halk müziğinin bir türü olan `uzun havaları´ gelecek kuşaklara aktarmak için proje başlattı. Erzurum'un Oltu ilçesine gelen folklor araştırmacıları; halk ozanları ve yerel sanatçıların söyledikleri türküleri kayıt altına aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Anadolu´da İcra Edilen Uzun Havalar' çalışması kapsamında yaşamını yitiren ses ve saz sanatçıları ile hayatta olan ve bu kültürü kuşaklar arası aktarım işlevini üstlenen geleneksel yapıdaki mahalli sanatçılarla görüşmeler yapılıyor. Çalışma kapsamında, Oltu ilçesine gelen Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nden folklor araştırmacısı Tanju Ozanoğlu, Oltu Aşıklar Derneği'ni ziyaret etti. Halk ozanları ve yerel sanatçılarla görüşen Ozanoğlu, onların söyledikleri türkü ve uzun havaları tek tek kayıt altına aldı. Sümmani ve Aşık Reyhani tarzı türküleri seslendiren halk ozanları, bakanlığın çalışmasından memnun olduklarını söyledi. Oltu yöresine ait türküleri seslendirdiklerini belirten Mustafa Özden, projeyle türkülerin kayıt altına alındığını bildirdi. Halk ozanı Sinan Öztürk, türkülerin geleceğe aktarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Folklor araştırmacısı Tanju Ozanoğlu, "Türkiye'nin her tarafında folklor adına derlemeler yapıyoruz. Yani insanın doğumundan ölümüne kadar olan çalışmaları derliyoruz. Anadolu'da icra edilen uzun havalarla alakalı çalışmalarımız var. Türkiye'nin her bölgesini gezdik. Oltu'daki aşıklık geleneğini ele aldık. Özellikle Aşık Reyhani tarzı, Sümmani Baba melodileri bizler için çok önemli. Genel müdürlüğümüzce bu eserleri kayıt altına alıyoruz. Bu eserler, genel müdürlük arşivine alınacak. Bu çalışmaları bir yayın olarak sunmak istiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN

2023-07-17 09:35:32