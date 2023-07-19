Çamaşırhanelerde kuyruk çilesine son verecek proje

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Hakan Efe ve arkadaşları, çamaşırhanelerde yaşanan sıra problemini çözmek için, 'self servis çamaşırhaneler için kaynak izleme ve rezervasyon sistemi' projesini geliştirdi. Mobil uygulama ile kontrol edilebilen sistem, çamaşırhanelerde uygun olan makinelere gönderilen aktivasyon koduyla çalışıyor. Türkiye genelinde yaşanan soruna çözüm bulmak istediklerini belirten Hakan Efe, "Proje sayesinde bekleme ve zaman kaybının önüne geçmeyi hedefledik" dedi.

Türkiye genelinde öğrenci yurtları ve kamuya ait çamaşırhanelerle görüşen Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencisi Hakan Efe, Fırat Sönmez ve Serhan Pehlivan, danışman Dr. Öğretim Üyesi Deniz Dal'ın desteğiyle çamaşırhanelerde sıra bekleme ve zaman kaybını önleyecek proje geliştirdi. Mobil bir uygulamayla yönlendirilen sistem; self servis çamaşırhanelerdeki çamaşır makinelerinin enerji altında olup olmadıklarını kontrol edebiliyor. Geliştirilen mobil uygulama üzerinden çamaşır makinelerinin müsait, doluboş, durumları görülebiliyor. Makine müsaitse rezervasyona alıp çalıştırılabilmesi için cep telefonuna kod gönderiliyor. Belirtilen süre içerisinde çamaşırhaneye gidilerek uygun olan makine gönderilen kodla aktif hale getiriliyor. Kişi, istediği bir çamaşır makinesini rezerve edebiliyor. Bir tuşa basarak gelen kodla çamaşırhaneye giderek ilgili makineyi çalıştırabiliyor. Böylece çamaşırhanelerdeki sıra bekleme ve dolayısıyla zaman kaybının önüne geçilmiş oluyor.

'PROJE 3 AŞAMADAN OLUŞUYOR'

Çamaşırhanesi bulunan yurt, kurum ve kuruluşlar için çalışma yaptıklarını, uzun kuyrukların ve zaman kaybının önemli bir sorun olduğunu ifade eden Hakan Efe, "Çamaşırhanelerle ilgili şikayetleri derledik. Çamaşırhanelerde sıra büyük bir problemdi ve bu sorunun çözümüne yönelik bir teknolojik ürün yoktu. Literatür araştırması yaptık. Erzurum ve Türkiye genelinde çamaşırhanesi olan kurum ve yurtlarla görüştük. Çamaşırhanesi olan kurumların, sıra sorununun çözümüne ihtiyaçları olduğunu öğrendik. Biz de buna çözüm aradık. Yaptığımız araştırma sonucunda self servis çamaşırhaneler için kaynak izleme ve rezervasyon sistemini geliştirdik. Projemiz üç aşamadan oluşuyor. Bulut sunucusu üzerinden haberleşen bir gömülü sistemimiz var. Bu sistem çamaşır makinesine haricen monte ediliyor. Geliştirdiğimiz mobil uygulama üzerinden çamaşır makinelerinin müsaitlik, doluluk, boşluk durumlarını görebiliyoruz. Makine müsaitse rezervasyona alıp belirtilen süre içerisinde çamaşır makinesinin başına gelerek makineyi aktif hale getiriyoruz. Bu şekilde çamaşır makinesini çalıştırmış oluyoruz. Böylelikle zaman yönetimi sağlanmış oluyor. Çamaşırhanelerde zaman kaybı çok fazlaydı ve sıra düzeni yoktu. Proje çıktımız; opsiyonel ve modüler bir yapıda. Her kurumun ihtiyacı farklı olabilir. İsteyen kurumlar için projemizi kolaylıkla modifiye edebiliriz. Projenin ülke genelinde hızla yaygınlaşacağını düşünüyorum" diye konuştu.

'PROJE TÜRKİYE 2'NCİSİ OLDU'

Projenin 2023 yılında TÜBİTAK tarafından organize edilen üniversite öğrencileri araştırma projeleri yarışmasında Türkiye 2'ncisi olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Deniz Dal, şunları söyledi:

"Self servis çamaşırhanelerdeki çamaşır makinelerinin enerji altında olup olmadıklarını, bir başka deyişle aktif olup olmadıklarını kontrol edebileceğimiz dijital bir çözüm geliştirdik. Çamaşır makinesine haricen monte edilen ürün üzerinde Wi-Fi destekli bir mikrodenetleyici, tuş takımı ve bir röle var. Bunun yanında bir de geliştirdiğimiz mobil uygulamamız var. Düşük maliyetli ürünümüz takip edilmek istenen her bir makineye monte ediliyor. Tuş takımı mobil uygulama ile entegre çalışıyor. Kullanıcı mobil uygulamadan çamaşırhanelerdeki makinelerin durumlarını görebiliyor. İstediği bir makineyi rezerve edebiliyor. Bir tuşa basarak gelen kodla çamaşırhaneye giderek ilgili makinenin başında makineyi çalıştırabiliyor." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2023-07-19 09:44:53