Erzurumspor'da 2'nci etap kamp dönemi başlıyor

Salih TEKİN / ERZURUM,(DHA)Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap çalışmalarını tamamlayan Erzurumspor FK, ikinci etap için 20 Temmuz'da topbaşı yapacak. Altyapı oyuncularının katılımıyla yapılan ilk kamp dönemin verimli geçtiğini belirten Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, transfer yasağının kaldırılması için Erzurumspor FK Onursal Başkanı Mehmet Sekmen ile Başkan Ahmet Dal'ın çaba gösterdiklerini ve konunun önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını bildirdi.

2023-2024 sezonu hazırlıklarına 6 Temmuz günü Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde başlayan Erzurumspor FK, 16 Temmuz'da Azerbaycan temsilcisi Sebail ile karşı karşıya geldi. Birinci etap kamp döneminin tek hazırlık maçını 4-3 kaybeden mavi-beyazlılar, 3 günlük izne girdi.

HAKAN KUTLU: FORMA GİYEBİLECEK KAPASİTEYE SAHİP GENÇ VE YETENEKLİ OYUNCULARIMIZ MEVCUT

20 Temmuz Perşembe günü ikinci etap kamp çalışmalarının başlayacağı takımın ilk hazırlık dönemini değerlendiren teknik direktör Hakan Kutlu, "Yeni sezon çalışmalarımızın birinci etabını tamamlamış bulunuyoruz. Geçen sezon forma giyen bazı arkadaşlarımızın yanısıra daha çok alt yapı oyuncularımızla sürdürdüğümüz kamp çalışmalarımız oldukça verimli geçti. Altyapıdan gelen bazı oyuncularımızın performanslarından son derece memnunum. Takımda forma giyebilecek kapasiteye sahip genç ve yetenekli oyuncularımız mevcut" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLİK KAZANACAK"

Transfer yasağının kalkması için çalışmaların sürdüğünü belirten Kutlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Transfer yasağımızın kalkması için onursal başkanımız sayın Mehmet Sekmen ve sayın Ahmet Dal'ın oldukça yoğun çaba sarfettiklerini biliyorum. Konu önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır. Yaklaşık beş aydır Erzurumspor'da görev yapmaktayım. Erzurum halkının inanılmaz bir futbol ve spor tutkusu olduğunu gözlemliyorum. Taraftarlarımız takıma inanılmaz destek veriyorlar. Altyapı oyuncularımızla oynadığımız hazırlık maçına bile yüzlerce taraftarlarmızın gelip gelip takıma destek vermeleri bunun en büyük göstergelerinden bir tanesidir. Büyük ve köklü bir camia olan Erzurumspor, artık günü birlik çözümler yerine, planlı, programlı bir şekilde yoluna devam etmesi gerekmektedir. Erzurumspor, gücünün farkına varmalı, çok daha büyük başarıları kendisine hedef olarak koymalıdır. Bu potansiyel bu şehirde fazlasıyla mevcuttur. Bu potansiyelin harekete geçmesi gerekmektedir. İkinci etap çalışmalarımıza 2 günlük iznin ardından tekrar başlayacağız. Önümüzdeki kamp döneminde daha çok taktiksel antrenmanlarla ve hazırlık maçlarına ağırlık vereceğiz. Bu vesileyle Erzurum halkına hizmet etmekten büyük keyif aldığımızı sizlerle paylaşmak istedim."

ERZURUMSPOR FK, 4 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Yarın tesislerde toplanacak olan Erzurumspor FK, ikinci etap kamp dönemine başlayacak. Lig başlayana kadar sürecek kampta 4 hazırlık maçı yapılacak.

DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2023-07-19 17:04:08