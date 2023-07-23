Kurtulmuş: Cumhuriyetin ikinci asrını, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı haline getireceğiz (2)

'DÜNKÜ HAÇLILARIN KAFASINDAN NE GEÇİYORSA BUGÜNKÜ HAÇLILARIN KAFASINDA DA AYNI ŞEYLER VAR'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzurum'da bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Vali Okay Memiş, AK Parti milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de katıldığı toplantıda konuşan Kurtulmuş, "Türkiye Yüzyılı´nın en önemli hedeflerinden birisi olarak güçlü, sözü dinlenir, sözü etkili bir Türkiye üzerinden dünyada barışın adaletin sağlanması için mücadele edeceğiz. Abartısız bir şekilde söyleyebilirim ki neredeyse Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu fethinden bu yana bu milletin şöyle hiçbir zaman arkaya yaslanarak rahat ve huzur içerisinde durduğu görülmemiştir. Sürekli olarak bu coğrafyada Türkiye'yi istemeyenler aziz milletimizin bu coğrafyada hükümran bir millet olarak varlığından rahatsız olanlar hep ecdadımızı rahatsız etmiş, hem iç fitnelerle hem dış saldırılarla Anadolu coğrafyasını o günkü adıyla Rumeli´yi hep istikrarsızlaştırmak için gayret sarf etmişlerdir. İnanın dünkü haçlıların kafasından ne geçiyorsa bugünkü haçlıların kafasında da aynı şeyler var. Dün Büyük Selçuklu'yu, Anadolu Selçuklularını, Osmanlı cihan devletini yıkmak için kimler hangi düşünceler ve tuzaklar içindeyse bugün de genç Türkiye Cumhuriyeti devletimizi yıkmak için aynı emperyalist güçler farklı senaryolarla, farklı tezlerle aynı işleri yapmaya devam etmektedir. Bunu önlemenin tek yolu uyanık olmaktan geçiyor, birlik ve dirlik olmaktan geçiyor. Ortak hedeflerimizde bütünleşmekten geçiyor, yardımlaşmaktan, dayanışmadan geçiyor" dedi.

'ADALETSİZLİKLERİN GİDERİLMESİ İÇİN ÇABA SARFETMİŞTİR'

Numan Kurtulmuş, Türk Milletinin dünyanın dört bir tarafında yaşanan haksızlıkların giderilmesi için çaba serf ettiğini belirterek, "Bu milletin çok temel özelliklerinden birisi da asla eyyamcı olmaması. Yani bana ne günümüzü gün edelim. Bize dokunmayan bin yaşasın değildir. Öyle olduğu için bu millet tarih boyunca hep dünyanın dört bir tarafında yaşanan haksızlıkların, adaletsizliklerin giderilmesi için çaba sarf etmiştir. Bugün de dünyanın birçok yerinde ortaya konulan insanlık dışı vahşetlerin, insanlık dışı saldırıların, birtakım insanlara toplumlara karşı insanlık suçları mahiyetindeki o saldırıların hepsine karşı çıkan bir milletin ahfadıyız. Sadece yakın zamanımıza bakalım. Saraybosna'daki, Bosna Hersek'teki kardeşlerimize karşı yapılan soykırıma topyekün bütün millet olarak karşı çıktık ve oradaki dostlarımızın kardeşlerimizin yanında yer aldık. Aynı şekilde bugün de zulme uğrayan Filistinli kardeşlerimizin yanında her vesileyle aziz milletimiz dimdik durmuş ve yanında yer almıştır. Dünyanın dört bir tarafında mazlum milletlerin temsilcileri olarak maalesef ölüme terk edilen işgaller, açlıklar, kıtlıklar ve iç savaşlar dolayısıyla insanlıktan çıkmış yönetimler vasıtasıyla ölüme terk edilen insanlara da yine bütün dünya 'göçmendir' diye kapısını kapatırken onlara gönlünü, kapısını açmak bu millete nasip olmuştur" diye konuştu.

Konuşmasında son günlerde artan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara da tepki gösteren Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Dünyanın dört bir tarafında Müslümanların kutsal değerlerine yapılan saldırılara en üst perdeden cevabı veren aziz milletimizin fertleridir. Örneğin bir süredir Avrupa'da devam eden Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri başta olmak üzere Müslümanların kutsallarına saldıranlara karşı Türkiye olarak en üst perdeden cevabımızı veriyoruz, lanetliyoruz. İslam'a yapılan bu saldırı sadece İslam'ın ve Müslümanların değerlerine yapılan bir saldırı değil insanlığın temel değerlerine yapılan saldırılardır. Bunları tribünden maç izliyor gibi seyredenler ise aslında kendi sonlarını hazırlamaktadırlar. Demokrasiyle, insan haklarıyla, insanlık değerleriyle, Avrupa'nın kurucu değerleriyle hiç bağdaşmayan bu faşist, ırkçı İslam düşmanı tezleri uzaktan seyredenler aslında Avrupa kıtasında makul ve meşhur siyaset zeminin zehirlenmesine de vesile oluyorlar. Dolayısıyla biz millet olarak hem içimizde dirliği birliği koruyacağız hem dünyada yeni ve hakkaniyetli dünya sisteminin kurulabilmesi için her alanda mücadelemizi sürdüreceğiz."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasının sonunda STK temsilcileri ve iş adamlarının sorularını cevapladı. (DHA)Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA) DHA-Politika Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2023-07-23 20:04:29