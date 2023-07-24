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        Endonezyalı gelini atlı ciritçiler karşıladı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 11:05
        Endonezyalı gelini atlı ciritçiler karşıladı

        Oktay POLAT / ERZURUM,(DHA)-SOSYAL medyada tanıştığı iş makinesi operatörü Erdem Başçı'nın (33) evlilik teklifine 'Evet' diyen Endenozyalı Leni Marlina (20), ülkesinde yaptığı düğünden sonra geldiği Erzurum'da atlı ciritçiler ve kalabalık bir akraba topluluğu tarafından karşılandı. Erzurum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüsten inen Marlina ve eşi, gelin arabası yerine bir süre ata bindi. Başında duvağıyla at sırtında eşinin köyüne doğru yola çıkan Marlina, duyduğu mutluluğu az bildiği Türkçe ile anlatmaya çalıştı. 

        Erzurum'da iş makinesi operatörlüğü yapan Erdem Başçı, sosyal medyada Endonezyalı Leni Marlina ile tanıştı. Yaklaşık 8 ay sosyal medya üzerinden sohbet eden ikili, evlenme kararı aldı. Leni Marlina'nın ailesinin de bu evliliğe onay vermesinden sonra Erdem Başçı, dünyanın en büyük ada ülkesi Endonezya'nın Garut kentine giderek Marlina'nın ailesiyle tanıştı. Endonezya geleneklerine göre, geçen hafta  orada ilk düğünlerini yapan çift, daha sonra uçakla İstanbul'a oradan da kara yoluyla Erzurum'a geldi. Yolcu otobüsüyle Erzurum Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne ulaşan çifti atlı ciritçiler ve çok sayıda akrabaları karşıladı. Vatandaşların davul-zurna eşliğinde oynayarak durdurduklardı otobüsten inen Başçı ve Marlina, yakınlarının tebriklerini kabul etti. Gördükleri karşısında şaşkınlık yaşayan Marlina'nın başına bir yakını tarafından yörenin düğün geleneği kırmızı duvak örtüldü. 

        Yakınlarının alkışları arasında terminalde ilerleyen  çift, gelin arabası yerine cirit atlarına bindirildi. Eşine yardımcı olan Başçı, elini tutarak bir süre at sırtında ilerledi. Mutluluklarını el ele vererek paylaşan çift, çok heyecanlı olduklarını söyledi.  Marlina ile sosyal medyada tanışıp 8 ay boyunca sohbet ettiklerini söyleyen Erdem Başçı, "İş makinesi operatörüyüm. Marlina ile sosyal medyada tanıştık,8 ay kadar konuştuk. Rabbim'in izniyle böyle bir adım attık. Gelinimiz Endonezya'dan geliyor. Orada da düğün yaptık. Düğünümüz güzeldi. Gerçekten çok ilgi gösterdiler. Buradan giden insanlara da çok değer veriyorlar" diye konuştu. 

        Leni Marlina, yeni öğrenmeye başladığı Türkçesi ile mutluluğunu dile getirdi. Gelin ve damat daha sonra attan inerek gelin arabasıyla birlikte yaşayacakları Aziziye ilçesi Eğreti Mahallesi'ne gitti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

        2023-07-24 11:04:29

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