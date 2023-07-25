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        15 Temmuz gecesi törende kalp krizi geçiren belediye başkanı hayatını kaybetti

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 10:38
        15 Temmuz gecesi törende kalp krizi geçiren belediye başkanı hayatını kaybetti

        ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Hınıs ilçesinde 15 Temmuz akşamı düzenlenen törende konuşurken kalp krizi geçirip düşerek başını mermer zemine çarpıp beyin kanaması geçiren Belediye Başkanı Erdoğan Eren (45), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilçede düzenlenen etkinlikte konuşan Hınıs Belediye Başkanı AK Parti´li Erdoğan Eren, bir anda yere yığıldı. Başını mermere çarpan Başkan Eren, tören alanında yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Düşmeye bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlenen Eren, hastanede yoğun bakıma alındıktan sonra entübe edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Erdoğan Eren, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez DHA

        2023-07-25 10:37:47

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