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        15 Temmuz gecesi törende kalp krizi geçiren belediye başkanı hayatını kaybetti (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 18:46
        15 Temmuz gecesi törende kalp krizi geçiren belediye başkanı hayatını kaybetti (2)

        ÖZHASEKİ VE ALA CENAZE TÖRENİNE KATILDI

        Hayatını kaybeden Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren için Merkez Camisi'nde cenaze törenine katıldı. Cenaze törenine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Genel Başkan vekili Efkan Ala, milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, bir önceki dönem milletvekili Recep Akdağ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, partililer, ilçe halkı ve Eren'in yakınları katıldı. Erzurum Müftüsü Rüstem Can'ın, kıldırdığı cenaze namazı sonrası Eren Erdoğan için cemaatten helallik istedi.

        Törende konuşan Bakan Özhaseki, "Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun diye dua ediyorum. Erdoğan Bey kardeşimizi seçim öncesinde genel merkeze geldiğinde tanımıştım. Yüzü güzel bir kardeşimiz demiştim. Biraz konuşunca kardeşimizin huyu da güzel demiştim. Bir müddet sonra çalışmalarını taktip ediyorduk genel merkezden anketler yaptırıyorduk. Sizlerin sevdiğini görünce mutlu oluyorduk. Gencecik birisi belediye başkanlığına aday olmuş, seçilmiş, zor bir ortamda insanlara hizmet ediyor. Bundan daha güzel bir şey olur mu? Başarısı için dua ediyorduk. Ara ara uğruyordu, çay, kahve içiyor sohbet ediyorduk. Üzerimizde güzel bir intiba bırakmıştı. Sizler yıllardır tanıyorsunuz, hatıralarınız var. Elbetteki ayrılık sizin için daha zor olacak. Ama şunu da biliyoruz ki, bu dünyaya gelmek elimizde değil. Bu dünyaya gelirken hiçbir kimse Cenab-ı Allah'a dilekçe vermiyor, 'ben dünyaya gitmek istiyorum. Oğlan veya kız olmak istiyorum. Falan kişinin evladı, falan milletten olmak istiyorum, falan dinden olmak istiyorum.' böyle bir istekle gelen var mı? Hayır hayır yok. Yüce Rabbim istediği yerde istediği ortamda istediği tarihte can veriyor, dünyaya gönderiyor. Giderken de sormuyorlar; 'işler bitti mi, oğlan kız evlendi mi? Seni artık götürelim mi' Böyle bir soru da yok. Cenab-ı hak dilediği tarihte yanına makamına alıyor. Peki önemli olan nedir? Bu ikisi arasında bir süre var. O süre içerisinde güzel insan olabilmek. Hazreti Peygamber'in huyunu ahlakını kendine hedef edinebilmek. Sonra da yüz akıyla Cenab-ı hakkın huzuruna çıkabilmek. Bundan öte ne var. Bundan öte bir şey yok. Bundan öte dünyada ne varsa oyun oynaştan ibaret. İnşallah kardeşimiz de sizlerin duasını alarak, hizmet ederek bu dünyadan ayrılıyor. Bizler iyiliğine, insanlığına şehadet ediyoruz. Cenab-ı Hak rahmet eylesin, makamını ali eylesin. Yüce Peygamberimize komşu eylesin" diye konuştu. 

        Törene katılanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve taziyelerini ileten AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Erzurumlu şairimizin dediği gibi 'Azrail gelince bakmaz sıraya / Bazen pir yerine civan gözetir. Civan gibi kardeşimiz önümüzde. Biz de onu ebedi aleme uğurlamak için bir araya geldik, buradayız. Allah herkese onun gibi kısa zamanda gönüllere taht kurma irfanı nasip etsin. Gerçekten Ankara'dan buraya kadar 15 Temmuz'da konuşma yaparken beyin kanamasından hastaneye kaldırıldığından beri kimi gördüm, kiminle konuştuysam herkes iyilikle bahsetti. Hayatında saygın bir yer, bir isim bıraktı. Ben onu yetiştirenlere şükranlarımı sunuyorum. Bütün Hınıs'a Erzurum'a, milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi. 

        Törenin ardından Erdoğan Eren'in cenazesi Güllüçimen Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. (DHA)Oktay POLAT / HINIS (Erzurum), (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Hinis Oktay POLAT

        2023-07-25 18:45:31

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