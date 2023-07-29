Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Erzurum faytonla olaylı vedalaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 11:05
        Erzurum faytonla olaylı vedalaştı

        Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da çevreye rahatsızlık verdikleri ve trafiği tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle faaliyetleri durdurulunca eylem yapan, polise mukavemet edince gözaltına alınan faytoncuların atları, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek bakıma alındı. Gözaltına alınan 7 faytoncudan 3´ü tutuklanırken, sağlık durumlarının iyi olan atlar, hukuki süreç tamamlanana kadar merkezde kalacak.

        Yaz mevsimiyle birlikte Cumhuriyet Caddesi´nde vatandaşları gezdiren faytonculara çevreye rahatsızlık verdikleri ve trafiği tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından faaliyetlerini durdurmaları yönünde tebliğde bulunuldu. Tebliğe rağmen kentin en işlek merkezi Cumhuriyet Caddesi´nde 27 Temmuz'da akşam saatlerinde vatandaşları gezdirmek isteyen faytoncuları trafik ekipleri uyardı. Bunun üzerine faytoncular, Cumhuriyet Caddesini trafiğe kapatarak eylem yaptı. Cumhuriyet Caddesi'ni trafiğe kapatarak ellerindeki bıçaklarla kendilerine zarar veren faytonculara, Yunus polisleri müdahale etti. Gözaltına alınan 1'i çocuk, 7 kişiye işlem yapıldı. Faytonculara ait 4 at, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Veteriner hekimler tarafından genel muayenesi yapılan atların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Faytoncuların atları adli süreç tamamlanana kadar merkezde kalacak.

        3 KİŞİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi hakim karşısına çıktı. Şüphelilerden 3'ü polise mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

        2023-07-29 11:04:57

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bolu'daki yangına müdahale sürüyor
        Bolu'daki yangına müdahale sürüyor
        Kemer'de 1120 futbol sahası kadar alan yandı!
        Kemer'de 1120 futbol sahası kadar alan yandı!
        Yelkan'ın öldüğü kazada sürücüye 24 ay taksitle para cezası!
        Yelkan'ın öldüğü kazada sürücüye 24 ay taksitle para cezası!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Yunanistan'daki yangınların kaynağı ne?
        Yunanistan'daki yangınların kaynağı ne?
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Suda aşk
        Suda aşk
        Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
        Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!
        Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        Kartal'a yeni Milanlı yıldız!
        Kartal'a yeni Milanlı yıldız!

        Benzer Haberler

        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
        Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Kültür ve Sanat Evi'nin açılışı yapıldı
        Erzurum Kültür ve Sanat Evi'nin açılışı yapıldı
        Erzurum'da Kıbrıs gazileri gençlerle buluştu
        Erzurum'da Kıbrıs gazileri gençlerle buluştu
        Jeotermal kaynakla üretilen domatesler Türkiye'nin dört bir yanına pazarlanıyor
        Jeotermal kaynakla üretilen domatesler Türkiye'nin dört bir yanına pazarlanıyor