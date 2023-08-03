Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Karga Cingöz'le 4 yıldır 'dost'

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 10:22
        Karga Cingöz'le 4 yıldır 'dost'

        Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da 3 çocuk babası Yüksel Özpolat'ın (60) 2019´un temmuz ayında kedi saldırısından kurtarıp `Cingöz´ ismini verdiği karga ile dostluğu 4'üncü yılına girdi. Kargayı yem satışı yaptığı iş yerinde yumurta sarısı, karpuz ve özel yemlerle besleyen Özpolat, "Dostluğumuz ömrümüz olduğunca sürecek" dedi.

        Yakutiye ilçesi Gölbaşı Mahallesi´nde yem satışı yapan Yüksek Özpolat, 2019 yılının temmuz ayının ilk günlerinde, park halindeki araçların arasında bir kedinin yavru kargayı avlamak üzere olduğunu gördü. Kediyi kovalayan Özpolat, kargayı alarak iş yerine getirdi. Yaralı kargayı tedavi ettirip, yuva yapan Özpolat, `Cingöz´ ismini verip iş yerinde bakmaya başladı. Özpolat, karga için kedi ve köpek saldırılarına karşı bir de kafes yaptırdı. Özpolat´ın özel yemlerle beslediği karga, peşinden yürüyerek kahveye gidiyor, uçarak omzuna konuyor. İş yerinde kalan, gündüzleri dışarı çıkarak uçan karga, müşterileri de Yüksel Özpolat'ın omuzlarında karşılıyor.

        `KARGA KIYMET BİLİYOR, SEVENİ DE TANIYOR´

        '3 oğlum var bu da kızım' diyerek yanından ayırmadığı Cingöz'le 4'üncü yılına giren dostluklarının ölene kadar devam edeceğini belirten Yüksel Özpolat, "Besledik ama gözümüzü halen oymadı. Demek ki kıymet, değer biliyor, seveni de tanıyor. Cingöz'le dostluğumuz ömrüm olduğunca sürecek. Çünkü kargalar daha uzun yaşıyor. Karganın bakımı sülalece devam edecek" diye konuştu. 

        `İŞ YERİMİN ÖNÜNDE HER GÜN ONLARCA GÜVERCİN BESLİYORUM´

        Karganın kendisini kilometrelerce uzaktan görüp tanıdığını ve uçarak yanına geldiğini anlatan Özpolat, zaman zaman onu aracıyla şehir turuna da çıkardığını söyledi. Kedi saldırısından kurtardıktan sonra bir süre baktıkları kargayı bırakmak istediklerini ancak onun gitmediğini söyleyen Özpolat, pandemi döneminde aldığı özel izinle bakımını yaptığını belirtti. İş yerine gelen müşterilerin kargayı görünce şaşırdıklarını söyleyen Özpolat, "Ömrüm olduğu sürece beraberiz. O bizi bırakmadı biz de onu bırakmayacağız. Özel yemle besliyorum. Yumurta sarısı, domates, karpuz veriyorum kendisi de dışarda uçtuğu sürece bulduğu böceklerle besleniyor. Kargayla ilgili dostluğumuz hakkında sosyal medyadan yorumlar yapıyorlar, 'Besle kargayı oysun gözünü' diye. Ben de onlara diyorum ki 'Besle insanı, oysun gözünü' Hayvan sevgim çocukluktan geliyor. İş yerimin önünde her gün onlarca güvercini besliyorum. Çocuklar buldukları hayvanları karton kutular içinde bana getiriyor. İmkanlarımız ölçüsünde bakıyorum. Sokakta bulduğum bir ebabil kuşunu besledikten sonra doğal hayatına bıraktım" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

        2023-08-03 10:21:56

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam oranı belli oldu
        Kira zam oranı belli oldu
        Esenyurt saldırısının failleri adliyeye sevk edildi!
        Esenyurt saldırısının failleri adliyeye sevk edildi!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        TV programına çıkmışlardı! 85 yaşında katil!
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırı girişimi engellendi
        Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırı girişimi engellendi
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        Yapay zeka meme kanseri tespitinde başarılı oldu
        Yapay zeka meme kanseri tespitinde başarılı oldu
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        Trump bugün hakim karşısına çıkacak
        Trump bugün hakim karşısına çıkacak
        Arda Güler'den iyi haber geldi!
        Arda Güler'den iyi haber geldi!
        2 transfer daha geliyor
        2 transfer daha geliyor
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Cenk Tosun ve Ghezzal açıklaması!
        Cenk Tosun ve Ghezzal açıklaması!
        Aslan, Mertens ile turladı!
        Aslan, Mertens ile turladı!
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı

        Benzer Haberler

        Otomobilde çakmak gazı tüpü patladı; 2 yaralı
        Otomobilde çakmak gazı tüpü patladı; 2 yaralı
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum'da otomobilde biri çakmağına gaz doldururken diğeri sigara yakmaya...
        Erzurum'da otomobilde biri çakmağına gaz doldururken diğeri sigara yakmaya...
        Erzurum'da çıkan yangında bitişik haldeki 3 binanın çatıları hasar gördü
        Erzurum'da çıkan yangında bitişik haldeki 3 binanın çatıları hasar gördü
        Erzurum´da 4.1 büyüklüğünde deprem
        Erzurum´da 4.1 büyüklüğünde deprem
        FLAŞ
        FLAŞ