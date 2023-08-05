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        Erzurum'da sağanak; yollar göle döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 17:46
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        Erzurum'da sağanak; yollar göle döndü
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        Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarla alt geçitler suyla kaplandı. Su baskınlarının oluştuğu bölgelerde, belediye ekipleri tıkanan mazgalları temizleyip yolları açtı.

        Kentte, saat 16.30 sıralarında başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı yollarla alt geçitler suyla doldu. Yağmura sokakta hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, göle dönen yolları yürüyerek geçmek zorunda kaldı. Yakutiye ilçesindeki bazı alt geçitlerde de araçlar mahsur kaldı.

        Öte yandan zabıta ve polis ekipleri, su dolan yol girişlerinde tedbir alıp, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Dükkan sahipleri de ellerinde fırçalarla suyun içeri girmesini engelledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

        2023-08-05 17:45:25

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