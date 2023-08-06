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        Şiddetli rüzgarda havalanan şemsiye ile uçtu

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 11:38
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        Şiddetli rüzgarda havalanan şemsiye ile uçtu
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        Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Palandöken ilçesinde, şiddetli rüzgarda iş yeri önünde havalanan şemsiyeyi tutan çalışan Burak Abuç (30), yaklaşık 5 metre kadar savruldu. Bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan Abuç, 2 günlük tedavini ardından taburcu edildi.

        Olay, 2 Ağustos'ta, ilçenin Yıldızkent semtindeki bir manavda meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle havalanan şemsiyeyi bırakmayan manav çalışanı evli ve bir çocuk babası Burak Abuç, onunla birlikte havalandı. İş yerinin güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan olayda Abuç, manavın önünden 3 metre kadar havalanıp, 5 metre uzaklıktaki refüje kadar uçtu. Düşmesi ile şemsiyeyi bırakan Abuç yaralandı. İş yerinde çalıştığı arkadaşlarının ihbarıyla gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Burak Abuç, iki gün kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

        Arkadaşlarının ölümden döndüğünü söyleyen iş yeri çalışanlarından Lokman Aydın, "Aniden rüzgar çıktı. Şemsiyeyi kapatmak isterken onunla birlikte uçtu. Belinin üzerine düşünce yaralandı. İki gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi. Şu an durumu iyi. Kendisini çağırdığımız ambulansla hastaneye kaldırdık. Arazide bulduğumuz şemsiye de parçalanmıştı" dedi. Öte yandan olay kısada sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

        2023-08-06 11:37:08

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