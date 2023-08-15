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        Otomobille tehlikeli odun taşıma

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 12:11
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        Otomobille tehlikeli odun taşıma
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        ERZURUM, (DHA)BAYBURTErzurum kara yolunda bir sürücünün bagajını odunla doldurduğu otomobiliyle tehlikeli yolculuğu, cep telefonuyla kayda alındı.

        BayburtErzurum kara yolunda, bir sürücünün hiçbir önlem almadan otomobilinin bagajına doldurduğu odunlarla seyahat ettiğini görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Trafikte tehlike oluşturan sürücü, bazı araç sürücüleri tarafından korna çalınarak uyarıldı. Bazı odunların, otomobilin yanına taştığı görüldü. Hızı saatte 90 kilometreyi bulan sürücü kimseye aldırış etmeden yoluna devam etti, bir süre sonra da gözden kayboldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez DHA

        2023-08-15 12:10:30

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