Hakan Kutlu: Artık evimizde oynamak istiyoruz

Salih TEKİN / ERZURUM,(DHA)1'İNCİ Lig'in 3'üncü haftasında Manisaspor'la karşılaşacak olan Erzurumspor'da hazırlıklar sürüyor. 204 gündür kendi saha ve seyircilerinden uzak olduklarını belirten teknik direktör Hakan Kutlu, "Biz artık evimizde oynamak istiyoruz" dedi.

1'inci Lig'de yeni sezona Bodrum ve Bandırma beraberliğiyle başlayan Erzurumspor, üçüncü haftada Manisaspor'la karşılaşacak. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden zarar gördüğü gerekçesiyle kapatılan ve yaz aylarıyla birlikte tadilat çalışmaları başlayan Kazım Karabekir Stadyumu'nda aylar sonra oynamaya hazırlanan mavi-beyazlılarda tek hedef galibiyet. Kulüp tesislerinde hazırlıklarını sürdüren Erzurumspor'da moraller yerinde. Estrela'nın da çalışmalara başladığı takımda futbolcular, saha ve seyircilerine kavuşmak için gün sayıyor. Kendi sahasında son olarak 4 Şubat 2023'te Tuzlaspor maçına çıkan Erzurumspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun izin vermesi halinde haftalar sonra seyircisine 'merhaba' diyecek.

"ARTIK YORULDUK"

Kulüp tesislerindeki antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Hakan Kutlu, göreve geldikten sonra kendi saha ve seyircisi önünde oynayamadıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Uzun zaman sonra inşallah bu hafta kendi sahamızda oynayacağız. Biliyorsunuz ben göreve geldim geleli hiç oynamadık. Kendi sahamız ve seyircimiz önünde bir maça çıkacağız. 204 gün olmuş, Erzurumspor kendi sahasında oynamayalı. İnşallah Manisaspor maçıyla kendi stadyumumuzda taraftarımız önünde galibiyet almak istiyoruz. Çok önemli bir maç. Lige çok zorlu bir periyotla başladık. Bandırmaspor, Bodruspor ve Manisaspor. Üçü de şampiyonluğa kurulmuş kadrolar. Kamp sürecine geç başlamıştık ama iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Futbolcularım bunu Bandırma ve Bodrum maçlarında ortaya koydular. Maçların son 30 dakikalık bölümlerinde çok iyi performans ortaya koyduk. Kazanabileceğimiz skorları da alabilirdik ama aldığımız iki puan kötü bir başlangıç değil. Şimdi Manisa maçını kendi taraftarımız önünde kazanmamız gerekiyor. Ben artık içerde oynamak istiyorum. Artık yorulduk, sürekli dışarı gidip gelmekten. Transfer yasağı kaldırılmalı diye konuşuyoruz. Bunun yanında transfer yasağı kadar önemli bir konu da kendi stadyumumuzda oynama isteğimiz. Biz artık dışa gidip Ankara, İstanbul, Rize, Giresun'da oynamak istemiyoruz. Yorulduk artık. Psikolojik olarak da yorulduk. Kulüp Başkanımız Ahmet Dal ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in çabaları var. Şehrin diğer dinamiklerinin de devreye girmesi gerekiyor. Biz artık içeride oynamak istiyoruz"

"YOĞUN ÇABA HARCIYORUZ"

Sezon başından beri transfer yasağının kaldırılması için yoğun çaba harcadıklarını ifade eden Kutlu, "Aramıza katmak istediğimiz sporcularla görüşmelerimiz devam ediyor. Belli bir listemiz var. Bu konuya soruldukça cevap veriyorum. Erzurumspor bir marka. Sürekli 'transfer yasağı var, sıkıntılı durumdayız' diye marka değerine zarar vermek istemiyorum. Ama tabii ki transfer tahtasının açılmasını istiyorum. İnşallah sonuçlanır. Sonuçlanmasa da elimizdeki sporcu arkadaşlarımızla yapabildiğimizin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.(DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan genel ve detaylar

-Teknik direktör Kutlu'nun konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2023-08-22 14:50:26