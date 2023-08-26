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        Sabah polise şikayet ettiği husumetlisini, öğleden sonra uzun namlulu silahla öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 20:45 Güncelleme: 26.08.2023 - 20:46
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        Sabah polise şikayet ettiği husumetlisini, öğleden sonra uzun namlulu silahla öldürdü
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        Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da Ümit D., kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle sabah polise şikayetçi olduğu husumetlisi Bünyamin Karatay'ı, öğleden sonra evine gelmesi sonucu uzun namlulu silahla vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Ümit D., suç aleti silahla yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay, öğleden sonra merkez Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sur Sokak´ta meydana geldi. Ümit D., aralarındaki sorun nedeniyle bugün sabah saatlerinde Yenişehir Polis Merkezi Amirliği´ne giderek, Bünyamin Karatay´ın kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Bünyamin Karatay, öğleden sonra Ümit D.'nin evine gitti ve aralarında tartışm çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ümit D., uzun namlulu silahla Bünyamin Karatay´ı vurduktan sonra kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bünyamin Karatay´ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        YAKALANDI 

        Şüpheli Ümit D.'nin, 44 KC 863 plakalı aracıyla kaçtığını tespit eden polis, kent merkezinde arama noktaları oluşturdu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Abdurrahmangazi Mahallesi´nde suç aleti silahıyla birlikte yakaladı. Ümit D., Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne götürüldü.

        ERZURUM EMNİYET MÜDÜRÜ YIRTAR, OLAY YERİNDE

        Bu arada, ekiplerin inceleme yaptığı eve gelen Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, olay hakkında bilgi aldı. Bir süre çalışmaları yerinde inceleyen Yırtar, olay yerinden ayrıldı. Bünyamin Karatay´ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve dley yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

        2023-08-26 20:44:50

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