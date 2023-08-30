Erzurum'da bedensel engelli Yasin'in Zafer Bayramı coşkusu

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. 15 yıldır askeri kıyafet ile törenlere katılıp, sırtında Türk bayrağı taşıyan bedensel engelli Yasin Karpuz (40), bu yıl da katıldığı törende protokol ve vatandaşlarca alkışlandı.

Havuzbaşı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan törenler, Hastaneler Caddesi'nde devam etti. Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Sekmen ve 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, törene katılan askerler ile vatandaşların Zafer Bayramı'nı kutladı. Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi mehteran bölüğü, marşlar söyledi. Törenler asker ve gazilerin geçişi ile sona ererken; resmi geçitte yer alan ve 15 yıldır askeri kıyafet ile törenlere katılıp, sırtında Türk bayrağı taşıyan bedensel engelli Yasin Karpuz (40), protokol ve vatandaşlarca alkışlandı. 4 çocuk babası Karpuz, "Hiçbir bayramı kaçırmam. Her bayrama asker kıyafetimi giyer, sırtıma ve elime bayrağımı alır; katılırdım. Asker olmak, benim tek hayalimdi. Ölene kadar askerlik yapmayı çok isterdim. Ben de bu gibi törenlerde hayalimi gerçekleştiriyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2023-08-30 13:53:42