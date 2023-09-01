Bindiği taksilerin şoförlerini dolandırdı

Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da bindiği taksilerde kendini müdür veya iş insanı olarak tanıtıp, alışveriş yaparak döndüğü taksi şoförlerine, o an yanında para olmadığını, hemen dönüşte iş yerinde vereceğini söyleyerek dolandıran şüpheli Mikail Maçi (52), 200 saatlik güvenlik kamerası kaydı izlenerek yakalandı. Hakkında önceden dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından 12 ayrı suç kaydı bulunan Mikal Maçi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son bir hafta içerisinde polis merkezlerine kendisini iş insanı olarak tanıtan bir şüphelinin özellikle taksi ve nakliye aracı şoförlerini, dolandırdığı şikayetleri geldi. Şüpheli, alışverişler yapıyor, parayı iş yerinde unuttuğunu söyleyerek, kendisini getiren taksi şoförlerinden hemen verilmek üzere paralar istiyor, parayı aldıktan sonra da girdiği sözde iş yerinden çıkmayarak kaçıyordu. Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 30 güvenlik kamerasından elde ettiği 200 saatlik kaydı izleyerek şüphelinin Mikail Maçi olduğunu belirledi ve bir yurdun otoparkında yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından önceden dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından 12 suç kaydı bulunan Mikal Maçi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağdurlardan Behçet D. ifadesinde, "Şehir Hastanesi'nden Tortum ilçesine ilaç kolisi götürmek için 2 bin TL'ye anlaştık. Şahıs ilaçların parasını dükkanda unuttuğunu söyledi. Bana ya gidip parayı almamı ya da kendisine 8 bin bin lira vermemi istedi. Benden aldığı 8 bin lirayı eczaneye yatırmak için gitti ama geri gelmedi" dedi.

Taksi şoförü Serdar K. ise "Aracıma bindi, yolculuk esnasında kendisini Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü olarak tanıttı. Bir dükkanın önünde inerek malzeme alıp geleceğini söyledi. Sonra yanıma geldi ve alışveriş için nakit parasının yetmediğini belirterek, benden 10 bin TL istedi. Parayı verdim, dükkana girdi ama bir daha çıkmadı. İşte o zaman dolandırıldığımı anladım" diye konuştu.

Mikail Maçi bir hafta içerisinde mağdurlardan Serdar K.'yi 7 bin 245, Suat T.'yi 3 bin, Behçet D.'yi 8 bin Halis K.'yı 10 bin 800, Zülküf Ç.'yi ise 1100 TL dolandırdığı belirlendi. Mikail Maçi, aldığı nakit paraların yanı sıra taksimetre ücretlerini de ödemediği belirlendi..(DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2023-09-01 11:15:10