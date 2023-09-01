Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Bindiği taksilerin şoförlerini dolandırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 11:19 Güncelleme: 01.09.2023 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bindiği taksilerin şoförlerini dolandırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da bindiği taksilerde kendini müdür veya iş insanı olarak tanıtıp, alışveriş yaparak döndüğü taksi şoförlerine,  o an yanında para olmadığını, hemen dönüşte iş yerinde vereceğini söyleyerek dolandıran şüpheli Mikail Maçi (52), 200 saatlik güvenlik kamerası kaydı izlenerek yakalandı. Hakkında önceden dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından 12 ayrı suç kaydı bulunan Mikal Maçi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Son bir hafta içerisinde polis merkezlerine kendisini iş insanı olarak tanıtan bir şüphelinin özellikle taksi ve nakliye aracı şoförlerini, dolandırdığı şikayetleri geldi.  Şüpheli, alışverişler yapıyor, parayı iş yerinde unuttuğunu söyleyerek, kendisini getiren taksi şoförlerinden hemen verilmek üzere paralar istiyor, parayı aldıktan sonra da girdiği sözde iş yerinden çıkmayarak kaçıyordu. Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 30 güvenlik kamerasından  elde ettiği 200 saatlik kaydı izleyerek şüphelinin Mikail Maçi olduğunu belirledi ve  bir yurdun otoparkında yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından önceden dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından 12 suç kaydı bulunan Mikal Maçi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Mağdurlardan Behçet D. ifadesinde, "Şehir Hastanesi'nden Tortum ilçesine ilaç kolisi götürmek için 2 bin TL'ye anlaştık. Şahıs ilaçların parasını dükkanda unuttuğunu söyledi. Bana ya gidip parayı almamı ya da kendisine 8 bin bin lira vermemi istedi. Benden aldığı 8 bin lirayı  eczaneye yatırmak için gitti ama geri gelmedi" dedi.

        Taksi şoförü Serdar K. ise "Aracıma bindi,  yolculuk esnasında kendisini Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü olarak tanıttı. Bir dükkanın önünde inerek malzeme alıp geleceğini söyledi. Sonra yanıma geldi ve alışveriş için nakit parasının yetmediğini belirterek, benden 10 bin TL istedi. Parayı verdim, dükkana girdi ama bir daha çıkmadı. İşte o zaman dolandırıldığımı anladım" diye konuştu.  

        Mikail Maçi bir hafta içerisinde mağdurlardan Serdar K.'yi 7 bin 245, Suat T.'yi 3 bin,  Behçet D.'yi 8 bin  Halis K.'yı 10 bin 800, Zülküf  Ç.'yi ise 1100 TL dolandırdığı belirlendi.  Mikail Maçi, aldığı nakit paraların yanı sıra taksimetre ücretlerini de ödemediği belirlendi..(DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

        2023-09-01 11:15:10

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Şoför ve muavini öldüren kaza!
        Şoför ve muavini öldüren kaza!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Arkadaş kavgası kanlı bitti!
        Arkadaş kavgası kanlı bitti!
        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Rakipleri mercek altına aldık
        Rakipleri mercek altına aldık
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde bir nokta operasyon daha!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde bir nokta operasyon daha!
        Mangal katliamında flaş gelişme! Cenazesini almadılar!
        Mangal katliamında flaş gelişme! Cenazesini almadılar!
        Büyümede madalyonun öteki yüzü
        Büyümede madalyonun öteki yüzü
        Karadeniz yaylalarında "pes artık" dedirten kirlilik!
        Karadeniz yaylalarında "pes artık" dedirten kirlilik!
        Sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı
        Sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti!
        Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti!
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı

        Benzer Haberler

        Erzurum'da çıkan yangında 7 ev, 8 ahır kullanılamaz hale geldi
        Erzurum'da çıkan yangında 7 ev, 8 ahır kullanılamaz hale geldi
        Erzurum'da bir evde çıkan yangında alevlerin sıçradığı 7 ev ve 8 ahır kül o...
        Erzurum'da bir evde çıkan yangında alevlerin sıçradığı 7 ev ve 8 ahır kül o...
        Erzurum'da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı
        Erzurum'da bıçaklı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı
        Erzurum'da bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle bıçakla kardeşini öldürdü
        Erzurum'da bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle bıçakla kardeşini öldürdü
        Erzurum'da bir evde çıkan yangın, bitişiktekilere de sıçradı
        Erzurum'da bir evde çıkan yangın, bitişiktekilere de sıçradı
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası