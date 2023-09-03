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        Hobi bahçesindeki hasadı, lunaparkta çarpışan oto ve dönme dolapla kutladılar

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 09:59 Güncelleme: 03.09.2023 - 10:00
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        Hobi bahçesindeki hasadı, lunaparkta çarpışan oto ve dönme dolapla kutladılar
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        Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'nce oluşturan 'Engelsiz Hobi Bahçesi'nde domates, salata, biber gibi sebzeler eken 60 engelli birey, yetiştirdikleri ürünleri hasat etti. Bahçedeki sebzeleri tek tek toplayan engelliler, başarılarını lunaparkta çarpışan oto ve dönme dolaba binerek kutladı.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nce engelli bireyleri, toprakla buluşturmak için 'Engelsiz Hobi Bahçesi' oluşturuldu. Her tür engel grubunun rahatlıkla ulaşabildiği ve sıfır atık projesinin uygulanarak tamamen atık malzemelerden oluşan hobi bahçesinde 60 öğrenci, ilkbaharla birlikte rengarenk çiçekler ile domates, salata, biber gibi sebzeler ekti. Görevlilerin yardımı ile ektikleri ürünlere yaz boyu bakan engelli bireyler, eylül ayıyla birlikte hasat yaptı. Bahçedeki ürünleri teker teker toplayan engelliler, kendilerini izleyen aileleriyle paylaştı. 

        Neşeli geçen hasadın ardından engelliler, lunaparkta kutlama yaptı. Hem hasat bereketini kutlayan hem de sonbahar mevsimine girilmesi sebebiyle yaza veda eden engelliler, çarpışan otolara bindi. Merkez görevlileri ya da aileleriyle birlikte çarpışan otoları kullanan engelliler, eğlenceli anlar yaşadı. Dönme dolaba binen engellilerden down sendromlu Haktan Özkılıç (21) lunaparka geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok heyecanlıyım, gökyüzündeyim" edi.  

        Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nde tüm engel gruplarından 60 öğrencileri bulunduğunu belirten Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel, "Öğrencilerimiz çeşitli konularda eğitim alıyor. Bunlardan biri de tarım. Onlarla birlikte kullanılmayan alanı hobi bahçesine dönüştürdük. Bahçede sıfır atık projesini de uyguladık. Kurslarımızda kullanılan atıl malzemeleri bahçe yapımında kullandık. Öğrencilerimize hem ekip biçmeyi öğrettik hem de sıfır atık konusunda uygulama yaptırdık. Sonunda çocuklarımızla hasadımızı yapıyoruz. Çocuklarımız, bir yaz boyunca her sabah gelip sebzelerin bakımlarını yaptı, sularını verdi. Bu uygulama onlar içine bir rehabilite oluyor. Hasat sonrası lunaparka giderek burada da gönüllerince eğlendi. Bize bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e teşekkür ediyoruz. Engellilerimiz güzel bir alana kavuştu" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

        2023-09-03 09:59:01

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