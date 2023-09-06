Kazada yaralanan sürücü çevredekileri kızdırdı, sağlık ekibine zor anlar yaşattı ERZURUM'dahafifticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada, 1´i çocuk, 6 kişi yaralandı. Otomobilinden inmeyerek yakınlarını arayan yaralı sürücü Abdullah Taşdemir (48), zamana karşı yarışan sağlık ekibi ile kaza yerinde toplanan kişileri kızdırdı. "Kapat şu telefonu", "Abi telefon zamanı değil" uyarıları sonrası aracından inen Taşdemir, diğer yaralılarla birlikte hastaneye götürüldü.

Kaza, Yakutiye ilçesi itfaiye kavşağında meydana geldi. Turgut Demir yönetimindeki 25 RB 095 plakalı hafif ticari araç ile Abdullah Taşdemir idaresindeki 07 BIH 491 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Hafif ticari aracın sürücüsü ve yanındaki kişi ile otomobilin sürücüsü Abdullah Taşdemir ve aracında bulunan 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Kaza yerine 50 metre uzaklıktaki itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek 3 kişiyi sıkıştıkları otomobilden çıkardı.

Sağlık ve itfaiye ekiplerinin yaralıları bir an önce hastaneye yetiştirmek için adeta zamanla yarıştığı sırada yaralı otomobil sürücüsü Abdullah Taşdemir´in görevlilerin ambulansa götürme ısrarına rağmen cep telefonuyla yakınlarını aramaya çalıştığı görüldü. Kaza yerindeki vatandaşlar ve sağlık ekibi Taşdemir'e, "Ne kadar erken gitsen o kadar iyi", "Kapat şu telefonu" uyarılarında bulundu. Taşdemir, uyarılar üzerine görevlilerin yardımıyla otomobilden indi.