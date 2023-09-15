Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Üzerine yıldırım düşen gencin boynundaki kolye parçalandı; bulunduğu bölge yandı

        ARDAHAN'ınPosofilçesinin Sarıgül köyündeki yaylada hayvan otlatırken üzerlerine yıldırım düşen Mustafa Can Bilgili (18) ile Yusuf Can (18) yaralandı. Yusuf Can'ın boynundaki zincir kolyenin bulunduğu bölge yandı. Hastanedeki tedavisi süren Can, "Yağmur yağınca ıslanmamak için Mustafa ile açtığımız şemsiyenin altına girdik. Sonrasını hatırlamıyorum, gözlerimi açtığımda hastanede doktorlar müdahale ediyordu. Boynumda taşıdığım altın olmayan zincir kolyenin izi derime çıkmış ve kolye parçalanmış" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 10:34 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üzerine yıldırım düşen gencin boynundaki kolye parçalandı; bulunduğu bölge yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olay, 1 Eylül´de Posof ilçesinin kırsal Sarıgül Mahallesi´nde meydana geldi. Çoban olmadığı için gençlerin sırayla hayvanları otlattığı mahallede Mustafa Can Bilgili ile Yusuf Can inekleri yaylaya götürdü. Öğleden sonra sağanak başlayınca iki arkadaş, ıslanmamak için açtıkları şemsiyenin altına girdi. Bir süre Bilgili ve Can, üzerlerine yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Yayladaki mahalleliler, olayı fark edip ihbarda bulununca bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Baygın haldeki iki arkadaş ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafa Can Bilgili ve Yusuf Can, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum'da Türkiye 1. Gıda Mikrobiyolojisi Kongresi başladı
        Erzurum'da Türkiye 1. Gıda Mikrobiyolojisi Kongresi başladı
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli tutuklandı
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli tutuklandı
        İkna edilip, örgütten kaçan 2 PKK'lı teslim oldu
        İkna edilip, örgütten kaçan 2 PKK'lı teslim oldu
        Erzurum'da 8,5 kilo eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
        Erzurum'da 8,5 kilo eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
        Prof. Dr. Toy: Sadece depreme değil, iklim tehlikelerine karşı da dirençli...
        Prof. Dr. Toy: Sadece depreme değil, iklim tehlikelerine karşı da dirençli...