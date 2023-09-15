Üzerine yıldırım düşen gencin boynundaki kolye parçalandı; bulunduğu bölge yandı ARDAHAN'ınPosofilçesinin Sarıgül köyündeki yaylada hayvan otlatırken üzerlerine yıldırım düşen Mustafa Can Bilgili (18) ile Yusuf Can (18) yaralandı. Yusuf Can'ın boynundaki zincir kolyenin bulunduğu bölge yandı. Hastanedeki tedavisi süren Can, "Yağmur yağınca ıslanmamak için Mustafa ile açtığımız şemsiyenin altına girdik. Sonrasını hatırlamıyorum, gözlerimi açtığımda hastanede doktorlar müdahale ediyordu. Boynumda taşıdığım altın olmayan zincir kolyenin izi derime çıkmış ve kolye parçalanmış" dedi.

Olay, 1 Eylül´de Posof ilçesinin kırsal Sarıgül Mahallesi´nde meydana geldi. Çoban olmadığı için gençlerin sırayla hayvanları otlattığı mahallede Mustafa Can Bilgili ile Yusuf Can inekleri yaylaya götürdü. Öğleden sonra sağanak başlayınca iki arkadaş, ıslanmamak için açtıkları şemsiyenin altına girdi. Bir süre Bilgili ve Can, üzerlerine yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Yayladaki mahalleliler, olayı fark edip ihbarda bulununca bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Baygın haldeki iki arkadaş ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafa Can Bilgili ve Yusuf Can, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.