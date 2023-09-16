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        Erzurumspor FK - Altay: 4-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 18:31 Güncelleme: 16.09.2023 - 18:35
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        Erzurumspor FK - Altay: 4-0
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        STAT:KazımKarabekir

        HAKEMLER: Buğra Taşkınsoy, Hasan Erdoğan, Salih Burak Demirel

        ERZURUMSPOR FK: Göktuğ- Orhan Ovacıklı, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Furkan (Dk.74 Yakup), Sefa Akgün (Dk.70 Alican), Estrela (Dk.83 Özgür Sert), Batuhan, Rosheuvel, Celal (Dk.83 Süleyman Koç), Eren Tozlu (Dk.83 Hüseyin).

        ALTAY: Ozan- Salih, Kuban (Dk.46 İbrahim), Sefa Özdemir, Efe (Dk.61 Yusuf), Ceyhun (Dk.82 Arda), Zeki, Onur, Caner (Dk.46 Ali Kızılkuyu), Tolga (Dk. 74 Mehmet Gündüz), Paixao,   

        GOLLER: Dk. 20 Celal, Dk. 38 (p) ve 45+1 Eren Tozlu, Dk. 86 Rosheuvel (Erzurumspor FK)

        SARI KARTLAR: Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK) Sefa Özdemir (Altay)

        1´inci Lig'in 5'inci hafta mücadelesinde Erzurumspor FK, evinde Altay'ı 4-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez 3 puanla tanıştı.

        20'nci dakikada sol kanattan ilerleyen Rosheuvel, pasını ceza sahasındaki Celal'e çıkardı. Celal, düzgün bir vuruşla topu Altay kalesine gönderdi: 1-0.

        33'üncü dakikada Erzurumspor FK ceza sahası önünde Onur'un sert şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

        39'uncu dakikada Rosheuvel'in ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı kullanan Eren Tozlu, farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 

        42'nci dakikada Eren Tozlu'nun pasıyla cezaalanına giren Celal'in yerden sert şutu kale direğinin dibinden auta gitti. 

        45+1'inci dakikada Erzurumspor FK defansının uzun pasında Sefa Özdemir'in kafayla dokunduğu topa kaleci Ozan müdahale edemedi. Pozisyonu takip eden Eren Tozlu, meşin yuvarlağı kale direğinin dibinden ağlara gönderdi: 3-0.

        İlk yarı Erzurumspor FK'nın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

        55'inci dakikada Ceyhun'un pasında Onur, topu kafasıyla Paixao'nun önüne indirdi. Paixao'un vuruşunda top üstten auta gitti.

        64'üncü dakikada Orhan Ovacıklı'nın ortasında Mustafa Akbaş topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, pozisyonun ofsayt olduğu kararını verdi.

        86'ncı dakikada Alican'ın rakip defansın arkasına attığı topa hareketlenen Rosheuvel, farkı 4'e çıkaran golü kaydetti: 4-0. 

        Erzurumspor FK mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Erzurum / Merkez - Salih TEKİN

        2023-09-16 18:30:53

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