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        Elektrikli testere yüzünü kesti; gözünü kaybetme riski var

        ERZURUM'unTortumilçesi Yağcılar Mahallesi'nde yaşayan Sabri Polat (53), bahçedeki kavak ağacını kesmek isterken elektrikli testere yüzüne çarptı. Çenesi ve yüzü yaralanan Polat, ambulans helikopterle kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Sol gözünü kaybetme riski bulunan Polat, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Polat, elektrikli testere kullanmayı bilmeyenlerin ağaç kesmemeleri tavsiyesinde bulundu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 09:58 Güncelleme: 17.09.2023 - 10:00
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        Elektrikli testere yüzünü kesti; gözünü kaybetme riski var
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        ERZURUM'unTortumilçesi Yağcılar Mahallesi'nde yaşayan Sabri Polat (53), bahçedeki kavak ağacını kesmek isterken elektrikli testere yüzüne çarptı. Çenesi ve yüzü yaralanan Polat, ambulans helikopterle kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Sol gözünü kaybetme riski bulunan Polat, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Polat, elektrikli testere kullanmayı bilmeyenlerin ağaç kesmemeleri tavsiyesinde bulundu. 

        Tortum ilçesine bağlı kırsal Yağcılar Mahallesi'nde 10 Eylül'de meydana gelen olayda 5 çocuk babası Sabri Polat, elektrikli testereyle ağabeyi Rahmi Polat'ın bahçesindeki kavak ağacını kesmek istedi. Polat'ın ağacı kesmeye çalıştığı sırada testere sekerek yüzüne çarptı. Çalışır haldeki testereyi dengede tutamayan Sabri Polat'ın çenesi, yüzü ve gözü yaralandı. Özel araçla ilçe merkezine götürülen Polat, ambulans helikopterle Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil servisine götürüldü. Ameliyata alınan Polat, hastanede tedavi altına alındı. Sol gözünü kaybetme riski bulunan Sabri Polat, Polat, "Ağabeyimin bahçesindeki kavak ağacını kesiyorduk. Bir ağaç eğilmişti biraz yüksekten kesmek isteyince elektrikli hızar ağaçtan sekerek bana vurdu. Elektrikli testereyi tutamadım ve yüzüm darbe aldı. Gözüm, burnum sol yanımdaki çene kemiğim yaralandı. Tortum ilçesinde o anda ambulans olmayınca özel araçla ilçe merkezine gittik. Hastanede bana ilk müdahaleyi yaptılar. Yüzümdeki kan durmayınca ambulans helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildim. Yüzümde sanırım damar kesilmiş. Hastanede ameliyat ettiler. Çok şükür durumum iyi. Şu an fazla bir acı, ağrı yok. Gözümde sıkıntı var" diye konuştu. 

        'DENEYİMLİLER KESSİN'

        Kendisi gibi ağaç kesmeyi düşünenlere uyarılarda bulunan Sabri Polat, "Tavsiyem çok zaruri ihtiyaç olmadığı müddetçe kesmesinler. Yapmasınlar tehlikeli çünkü, bu gibi kazalar çok oluyor. Yapacaksa da tecrübeli insanlar yapsın. Sıkıntı yani, benim tecrübem olsa ben o ağacı havada kesmezdim. Düşünemedim hızara vuracağını, ağaç öyle eğilmiş ki alttan vurdum kesemedim. Sıkıyor hızarın ağzını üstten mecburen kesmek zorunda kaldım bu sefer de ağaç eğik olduğundan dolayı geri itti. Makineyi geri itti, makine suratıma vurdu. Ağaç yıkıldı ya makineyi durduramadım. Bu gibi şeylerde uzak dursunlar, acil ihtiyaç da varsa deneyimli insanlar kessin" ifadelerini kullandı.

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