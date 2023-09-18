Atlı ciritçiler, birinci lige çıkmak için tozu dumana kattı TÜRKLERİNOrta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ve geleneksel atlı spor olarak da adlandırılan cirit müsabakalarına ilgi günden güne artıyor. Erzurum'da devam eden grup maçlarında sporcular birinci lige yükselmek için dörtnala sürdükleri atları ile tozu dumana kattı. Müsabakaları izleyen kadın ve erkek cirit severler, sporcuların elindeki ciridi rakibine vurması, atıyla rakibini yakalaması ya da atılan ciridi havada tutması gibi hareketleri alkışlayarak karşılık veriyor.

TÜRKLERİNOrta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ve geleneksel atlı spor olarak da adlandırılan cirit müsabakalarına ilgi günden güne artıyor. Erzurum'da devam eden grup maçlarında sporcular birinci lige yükselmek için dörtnala sürdükleri atları ile tozu dumana kattı. Müsabakaları izleyen kadın ve erkek cirit severler, sporcuların elindeki ciridi rakibine vurması, atıyla rakibini yakalaması ya da atılan ciridi havada tutması gibi hareketleri alkışlayarak karşılık veriyor.

Yakutiye ilçesindeki cirit sahasında kadın hakemlerin yönettiği birinci lige yükselme maçlarında sporcular dörtnala sürdükleri at üstünde tüm hünerlerini sergiliyor. Müsabakaları büyük bir heyecan içinde izleyen kadın ve erkek cirit severler, sporcuların elindeki ciridi rakibine vurması, atıyla rakibini yakalaması ya da atılan ciridi havada tutması gibi hareketlere alkışlayarak karşılık veriyor. Yaşları 15 ila 65 arasında değişen sporculardan Erzurum Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü'nün 17 yaşındaki lise öğrencisi Adem Işık da elindeki sopayı bir ok gibi fırlatarak metlerce uzaklıktaki rakibine isabet ettiriyor. Bu spora 14 yaşında iken başladığını ifade eden Işık, "Atım Bajari ahırda geçirdiği bir kaza sonucu sağ gözü görmüyor. Tek gözle koşmasına rağmen o bir fırtına. Onun üzerinde giderken kendimi bulutların üzerinde gibi hissediyorum. Yaşım küçük olmasına rağmen rakiplerimin benden korkması gurur verici. Birinci lige yükselmek için tüm hünerlerimizi sergiliyoruz. Ata sporu cirit bizim için büyük bir sevgi. Bunu tarif edemem. Allah bana ömür verdikçe bu sporu sürdürmek istiyorum" diye konuştu.

BİRİNCİ LİGE 4 TAKIM ÇIKACAK

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Bahri Ünal, birinci lige yükselme maçlarına 16 takımın katıldığını söyledi. Dört takımın birinci lige çıkacağını belirten Ünal, "Erzurum'da düzenlen A grubu maçlarına dört takım katılıyor. 7 asil 3 yedek oyuncuyla sahaya çıkan takımlar kıran karına geçen maçları ile izleyicilere büyük bir zevk yaşatıyor. Burada şampiyon olan ekip birinci lige yükselecek. Diğer maçlar ise önümüzdeki hafta Bayburt ve Erzurum, son maçların oynanacağı şehir ise şimdilik netlik kazanmadı. Bu yıl ligden düşen dört takımın yerine çıkacak takımların belirlenmesi ardından ekim ayında 16 takımın yer alacağı lig maçları başlayacak. Ata sporu ciritte yapılan birçok yenilikle birlikte artık Türkiye'nin dört bir tarafında oynanır hale geldi. Yakın bir zamanda futbol kadar ilgi göreceğimize inanıyorum. Maçlar 40 dakikalık 2 devreden oluşuyor" dedi.

'HAYRANLIKLA İZLİYORUM'

Erzurum'da oynanan birinci lige yükselme grup maçlarını izlemek için Almanya'dan geldiğini söyleyen üç çocuk annesi Nuray Nagihan Bulut (50) şunları söyledi:

"Almanya'da tamamlayıcı tıp görevlisi olarak çalışıyorum. Cirit ve atlarla gönül bağım var. Atları çocukluğumdan itibaren çok seviyorum. 8 yaşına kadar Erzurum'un Tortum ilçesinin Tipili köyünde büyüdüm. Orada babam görevliydi. Daha sonra da çok sevdiğim insanlar atla uğraştığı için zaman zaman biniyorum. Şu anda Almanya'da yaşıyorum. Erzurum'a gelince de her defasında cirit maçlarını takip etmeye çalışıyorum. Tesadüfen Tortum ilçesine giderken yolun sağındaki binicilik kulübüne uğradım. Ata bindikten sonra çocukluğumdaki aşkın kanatlandığını fark ettim. Ondan sonra da sürekli geliyorum. Cirit bence imkanların sınırsız olduğu bir şey, ben atı ve ciridi düşündüğüm zaman sanki kanatlanarak uçabileceğimi düşünüyorum ve hayranlıkla izliyorum. Eğer birazcık daha yaşım müsait olsaydı mutlaka cirite başlardım."