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        Kayaların arasına düşen yavru köpek, kurtarıldıktan sonra ilk annesini emdi

        ERZURUM'unHınıs ilçesinde iki kayanın arasındaki boşluğa düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Saatler sonra kurtarılan yavru köpek, ilk olarak annesini emdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 10:44 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:45
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        Kayaların arasına düşen yavru köpek, kurtarıldıktan sonra ilk annesini emdi
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        ERZURUM'unHınıs ilçesinde iki kayanın arasındaki boşluğa düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Saatler sonra kurtarılan yavru köpek, ilk olarak annesini emdi.

        Hınıs'ın kırsal Bahçe Mahallesi'nde vatandaşlar bir köpeğin, kayalıklardan ayrılmadığını fark edince bölgeye gitti. İki kayanın arasındaki boşluktan gelen köpek sesini duyan mahalleli, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hınıs İtfaiye Birimi ekipleri, iki kayanın arasına halat uzatarak yavru köpeği çıkardı. İtfaiye erinin yere bıraktığı yavru, annesinin yanına koştu. Saatler sonra bulunduğu yerden çıkarılan yaklaşık 2 aylık yavru, annesinden süt emerek karnını doyurdu.

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