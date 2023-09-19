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        40'ıncı kez kan bağışında bulunan Vali Çiftçi'ye altın madalya

        ERZURUMValisi Mustafa Çiftçi, 40'ıncı kez kan bağışında bulundu. Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil, Vali Çiftçi'ye altın madalya ve berat verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 11:27 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:30
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        40'ıncı kez kan bağışında bulunan Vali Çiftçi'ye altın madalya
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        ERZURUMValisi Mustafa Çiftçi, 40'ıncı kez kan bağışında bulundu. Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil, Vali Çiftçi'ye altın madalya ve berat verdi.

        Valiler kararnamesiyle 31 Ağustos'ta Çorum Valiliği'nden Erzurum Valiliği'ne atanan Mustafa Çiftçi, Kızılay'ın bir AVM'de başlattığı kan bağışı kampanyasına katılarak 40'ıncı kez kan bağışında bulundu. Form doldurup gerekli testleri yaptırdıktan sonra kan veren Vali Çiftçi, tüm vatandaşları Kızılay'a kan bağışında bulunmaya davet etti.

        Türk Kızılay'a 40'ıncı kan bağışını yaptığı belirten Vali Çiftçi, "Siyasal Bilimler Fakültesi'nde başlamış olduğum kan bağışını bugün de halen daha devam ettiriyorum. Allah sağlık, sıhhat, afiyetler versin. İnşallah bundan sonra da kan bağışlarımı devam ettirmeyi planlıyorum. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızın Kızılay'a kan bağışında bulunmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü yapılamayan tek ilaç kandır. Tek kaynağı da insandır, insandan başka da temin edilecek kaynağı yoktur. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımız üzerine düşen vatandaşlık görevini yerine getirmesi halinde, Kızılay´ımızın da böylelikle kan sıkıntısının çözüleceğini düşünüyorum. Bugün aynı zamanda 40'ıncı kan bağışım olduğu için değerli başkanımız bana hem beratımı hem de altın madalyamı teslim etmiş oldular. Bundan dolayı da hem Kızılay Başkanımıza hem de Genel Başkanımıza ve burada çalışan tüm görevlilere çalışanlara teşekkür ediyorum. Kan bağışlarına daim olmasını niyaz ediyorum. Son olarak, kan ver can ver diyorum" diye konuştu.

        Vali Çiftçi'ye Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan da eşlik etti.

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