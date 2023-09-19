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        Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor

        TürkiyeTekvando Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Zekeriya Tutar Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor. 73 ilden 2 bin 200 sporcunun katılımıyla dün başlayan şampiyona 21 Eylül'de sona erecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 18:01 Güncelleme: 19.09.2023 - 18:05
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        Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor
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        TürkiyeTekvando Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Zekeriya Tutar Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor. 73 ilden 2 bin 200 sporcunun katılımıyla dün başlayan şampiyona 21 Eylül'de sona erecek.

        Erzurum 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu´nda gerçekleşen şampiyonaya ülke genelinde 73 ilden gelen 743 kulüpten, 2 bin 200 sporcu katılıyor. Dün yapılan açılış töreni ardından saat 09.00'da başlayan maçlar 17.00'de sona erdi. Her saniyesi büyük bir heyecan içinde geçen maçlara izleyicilerin de ilgisi büyük oldu.

        RECEP TEMTEK: ERZURUM HALKI BİZİ EVİMİZDE GİBİ HİSSETTİRDİ

        Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Vekili Recep Temtek, sporcusu, antrenörü ve veliler olmak üzere Erzurum'a 3 bin kişi ile misafir olduklarını söyledi.

        Şampiyonun 21 Eylül akşamı sona ereceğini belirten Temtek şu ifadeleri kullandı:

        "Şampiyonanın yapıldığı salonda gün boyu 40 ila 50 arası her siklette maç var. Saat 09.00'da başlayan maçlar gün boyu devam ediyor ve madalya töreni ile sona eriyor. Erzurum halkı bizi evimizde gibi hissettirdi. Burada bir karar daha alarak 1- 5 Ekim'de Türkiye şampiyonasını da Erzurum'da yapacağız. Uzun zamandır Erzurum'da bir program düzenlenmiyordu. Bu şampiyona aynı zamanda bizim vefat eden merhum bir asbaşkan kardeşimiz vardı. Zekeriya Tutar buradan kendisini de rahmetle anıyorum. Zekeriya bey kardeşimiz yaklaşık bizim iki buçuk sene kadar önce kaybettiğimiz aslen Erzurumlu olan bir kardeşimiz. Bu ümitler şampiyonasını onun anısına, onun adını vererek gerçekleştirdik." 

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Sporcu yakınlarının tiribündeki heyecanlı bağırmaları

        -Müsabakalardan detaylar

        -Hakem heyetinin kamera kaydından pozisyon izlemesi

        -Antrenörlerden detay

        -Tekvando Federasyonu Başkan Vekili Recep Temtek ile röportaj

        DHA-Spor - Türkiye-Erzurum / Merkez - Turgay İPEK

        2023-09-19 18:00:56

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