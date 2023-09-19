Türkiye´nin ilk Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu Erzurum´da açıldı TÜRKİYE'ninilk Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu Erzurum´da açıldı. İstasyonun açılışını yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, "Önlediğiniz bir hayvan hastalığı hem ülke ekonomisine hem gıda arzına hem de en önemlisi insan sağlığına direkt olarak olumlu katkı sağlıyor. Açılışını yaptığımız bu istasyonla bunu sağlamayı amaçlıyoruz. Böylelikle hastalığı diğer illere yayılmadan kaynağında çözecek hem üreticimizi hem de tüketicimizi korumuş olacağız" diye konuştu.

TÜRKİYE'ninilk Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu Erzurum´da açıldı. İstasyonun açılışını yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, "Önlediğiniz bir hayvan hastalığı hem ülke ekonomisine hem gıda arzına hem de en önemlisi insan sağlığına direkt olarak olumlu katkı sağlıyor. Açılışını yaptığımız bu istasyonla bunu sağlamayı amaçlıyoruz. Böylelikle hastalığı diğer illere yayılmadan kaynağında çözecek hem üreticimizi hem de tüketicimizi korumuş olacağız" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Erzurum-Erzincan karayolu 25'inci kilometredeki Ciğdemli Mahallesi'nde 5 dönüm arazi üzerine 'Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu' kuruldu. Doğu-Batı güzergâhındaki yol kontrolleri için uygun olan bölgede kurulan istasyonda görevli personel için idari bina ve dinlenme bölümü, araçların römorklarındaki hayvanların görsel ve fiziki kontrolü için muayene ve kontrol platformu indirme ve bindirme rampası, yürüme yolları ve muayene-kontrol padoğu bulunuyor. İstasyon alanının tüm bölümleri ışıklandırılırken, 11 gece görüş özelliği olan kamera ile 24 saat izleniyor.

HASTALIK YAYILMAYACAK

Türkiye'de ilk kez Erzurum'da kurulan Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu'nun açılışını yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, bulaşıcı hayvan hastalıklarının hem hayvancılık anlamında hem de ekonomik anlamda büyük kayıplara sebep olduğunu söyledi. Türkiye´nin hayvan hastalıklarıyla mücadele etkin bir politika izlediğini vurgulayan Gümen, "Önlediğiniz bir hayvan hastalığı hem ülke ekonomisine hem gıda arzına hem de en önemlisi insan sağlığına direkt olarak olumlu katkı sağlıyor. Açılışını yaptığımız bu istasyonla bunu sağlamayı amaçlıyoruz. Böylelikle hastalığı diğer illere yayılmadan kaynağında çözecek hem üreticimizi hem de tüketicimizi korumuş olacağız" diye konuştu.

KESİŞİM NOKTASI ERZURUM

İstasyonun Erzurum'da kurulmasının nedenlerini de açıklayan Gümen, şunları söyledi:

"Yıl içerisinde yapılan iller arası hayvan hareketinin yüzde 60´ı doğu-batı aksı yönünde gerçekleşmekte. Bölgedeki 6 ilden sevk edilen büyükbaş hayvan sayılarının, ülkenin tamamında sevk edilen büyükbaş hayvan sayılarına oranı ise yüzde 34. Küçükbaş hayvan sayılarının oranı da yüzde 22. Peki doğu illerimizin kesişim noktası neresi? Erzurum. Bölgenin lokomotifi konumunda olan ve birçok ilke imza atan Erzurum'umuz şimdi yine bir ilke ev sahipliği yapacak. Türkiye´nin ilk Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu´nu Erzurum´da hayata geçti. Doğu illerinden batı illerine giden hayvanlar bu noktada ekipler tarafından sıkı bir şekilde denetlenecek. Hastalık tespit edilen hayvanların sevkine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Veteriner Kontrol ve Denetim İstasyonumuzda ayrıca hayvanların aşılarının tam olup olmadığı, kulak küpelerinin varlığı ve sağlık raporunda yer alan numaralarla uyumu, kayıp veya çalıntı hayvanın varlığı, nakil araçlarının hayvan refahı açısından uygunluğu ve nakliyecilerin Bakanlığımızdan almaları gereken belgelere sahip olup olmadıklarını da kontrol edeceğiz. Bunun yanında hayvansal ürünlerin de kontrolünü istasyonumuzda yapacağız. Kesim sonrası nakli gerçekleştirilen karkasların mühürlü olması, frigofirik araçlarda soğuk zincir şartlarında taşınması ve veteriner hekim kontrolünden geçirilerek sağlıklı olduğunu gösterir belgelere sahip olması gerekiyor. İstasyonda yapılan kontroller sonrası bu şartları taşımayan karkas ve sakatatların insan tüketimine sunulması engellemiş olacağız. Özetle bu istasyon hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumak için 7 gün 24 saat hizmette olacak."

ELAZIĞ VE MERSİN'DE DE İSTASYON AÇILACAK

Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu´nun sayılarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın desteğiyle önümüzdeki dönemlerde artacağını belirten Gümen, Elazığ ve Mersin´de de bu istasyonları açmayı hedeflediklerini bildirdi.

İLK DENETİMİ GÜMEN YAPTI

Törene katılan davetlilerle birlikte kurdelesini kestiği istasyonu gezerek yetkililerden bilgi alan Bakan Yardımcısı Gümen, batıya sevk edilen hayvan yüklü TIR'da da denetim yaptı. Hayvanlarda hastalık olup olmadığı, küpe varlığı, kayıtlı olup olmadığı ve sevk raporunu inceleyen Gümen, üreticileri de yeni uygulama konusunda bilgilendirdi.