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        Erzurum´da yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 14 yaralı

        ERZURUM´dayolcu otobüsünün traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1´i ağır 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 00:05 Güncelleme: 20.09.2023 - 00:05
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        Erzurum´da yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 14 yaralı
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        ERZURUM´dayolcu otobüsünün traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1´i ağır 14 kişi yaralandı.

        Kaza saat 20.00 sıralarında Erzurum´un Horasan ilçesindeki sanayi sitesi çıkışında meydana geldi. Iğdır-İstanbul seferini yapan Bizim Iğdır Seyahati'ne ait Abdullah Uluç yönetimindeki 76 AAN 623 plakalı yolcu otobüsü Horasan ilçesinin sanayi sitesi çıkışında aynı istikamette giden Eyüp Ulusoy'un kullandığı 34 YA 3221 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada sıkışan bazı yolcuları AFAD ve itfaiye ekipleri çıkardı. Otobüsdeki Azad K. isimli yolcu olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan traktör sürücüsü Ulusoy da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 1´i ağır 14 kişi de Erzurum ve Horasan ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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