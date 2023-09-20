Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        (ÖZEL) Hem kendi, hem de babasının hayalini gerçekleştirip 'En güzel gol kraliçesi' oldu

        İSTANBUL'dayaşayan Aklime-Medeni Türçin çiftinin 7 kız çocuğundan biri olan Tuana Naz Türçin (17), babasının 'futbolcu evlat' isteğini yerine getirdi. Çok sevdiği futbolda U-19 Kadın Milli Takımı'na girmeyi başaran ve bu yıl U-17 Türkiye Şampiyonası'nda attığı röveşata gol ile 'En güzel gol kraliçesi' seçilen Türçin, "Babam özellikle beni hep oğlu gibi gördü. Oğlu olmayınca, 'kızım da yapabilir' diye hep arkamda durdu. Hem babamın, hem de kendi hayalim gerçekleşti" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 11:25 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        (ÖZEL) Hem kendi, hem de babasının hayalini gerçekleştirip 'En güzel gol kraliçesi' oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İSTANBUL'dayaşayan Aklime-Medeni Türçin çiftinin 7 kız çocuğundan biri olan Tuana Naz Türçin (17), babasının 'futbolcu evlat' isteğini yerine getirdi. Çok sevdiği futbolda U-19 Kadın Milli Takımı'na girmeyi başaran ve bu yıl U-17 Türkiye Şampiyonası'nda attığı röveşata gol ile 'En güzel gol kraliçesi' seçilen Türçin, "Babam özellikle beni hep oğlu gibi gördü. Oğlu olmayınca, 'kızım da yapabilir' diye hep arkamda durdu. Hem babamın, hem de kendi hayalim gerçekleşti" dedi.

        Aslen Ağrılı olan ama yıllardır ailesi ile birlikte İstanbul'da yaşayan milli sporcu Tuana Naz Türçin, küçükken akranları bebekle oynarken o futbol topunu tercih etti. Mahallede erkeklerle top koşturan lise son sınıf öğrencisi Türçin, hem kendisinin, hem de babasının hayalini gerçekleştirdi. Profesyonel futbol hayatına 8 yıl önce Dudullu Spor Kadın Futbol Takımı'nda başlayan Tuana, 4 yıl önce Kadın Milli Takımı'na girmeyi başardı. Takımın sağ açığında oynayan Türçin, bu yıl U-17 Türkiye Şampiyonası'nda attığı röveşata gol ile de 'En güzel gol kraliçesi' seçildi.

        İsveç'te yapılacak olan Avrupa Şampiyonası öncesi Erzurum'daki Türkiye U19 Kadın Milli Takım hazırlık kampına katılan Tuana Naz Türçin şunları söyledi:

        "Biz yedi kız kardeşiz. Ben altıncı sıradayım. Babam hep 'futbolcu evladım olsa' diyordu. Benim de küçüklüğümden beri merakım, ilgim vardı. Sürekli top oyuyordum. Kız arkadaşlarım bebekle oynarken ben topla büyüdüm. Hedefim, en büyük hayalim mili takımda oynamaktı. Şu an U19'da yer alıyorum ve çok mutluyum. Bunun için, ailemi de gururlandırıyorum. Ülkemiz için de en iyi şeyleri yapacağımızdan eminim. Hedefim öncelikle Süper Lig'de büyük takımlarda ve daha sonra Barcelona'da oynamak. En beğendim kadın futbolcu ise Alexia Putellas. Babam gibi annem ve kız kardeşlerim de futbolu çok olumlu karşıladı. Hep destek oldular. Onlara çok şey borçluyum ve buradan çok teşekkür ediyorum. Babam özellikle beni hep oğlu gibi gördü. Oğlu olmayınca, 'kızım da yapabilir' diye hep arkamda durdu. Hem babamın, hem de kendi hayalim gerçekleşti."

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Sporcu yakınlarının tiribündeki heyecanlı bağırmaları

        -Müsabakalardan detaylar

        -Hakem heyetinin kamera kaydından pozisyon izlemesi

        -Antrenörlerden detay

        Haber: Turgay İPEK - Kamera: Oktay  POLAT  (ERZURUM),

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meclis'e anti-drone, ziyaretçi kartlarına sınırlama
        Meclis'e anti-drone, ziyaretçi kartlarına sınırlama
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti!
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti!
        "Sivil" dediler, terörist çıktı!
        "Sivil" dediler, terörist çıktı!
        Cinsel suç mağduru çocuk sayısında ürküten artış!
        Cinsel suç mağduru çocuk sayısında ürküten artış!
        Uzmanlara göre 2023 bir milat o ilaç! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat o ilaç! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Karabağ'da antiterör operasyonu! Azerbaycan'dan "teslim olun" çağrısı
        Karabağ'da antiterör operasyonu! Azerbaycan'dan "teslim olun" çağrısı
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Kuntz veda toplantısında
        Kuntz veda toplantısında
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Krallar ve tanrılar ovası…
        "Kar maskeli katili gördüm" dedi! Katil o çıktı!
        "Kar maskeli katili gördüm" dedi! Katil o çıktı!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu

        Benzer Haberler

        Hem kendi hem babasının hayalini gerçekleştirip 'gol kraliçesi' oldu
        Hem kendi hem babasının hayalini gerçekleştirip 'gol kraliçesi' oldu
        Erzurum´da yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 14 yaralı
        Erzurum´da yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 14 yaralı
        GÜNCELLEME - Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, 2 kişi öldü 18 kişi...
        GÜNCELLEME - Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, 2 kişi öldü 18 kişi...
        Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, ilk belirlemelere göre 7 kişi yar...
        Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, ilk belirlemelere göre 7 kişi yar...
        Türkiye´nin ilk Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu Erzurum´da açıldı
        Türkiye´nin ilk Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu Erzurum´da açıldı
        Kayalıklarda sıkışan köpek yavrusu, annesinin dikkat çekmesi sonucu kurtarı...
        Kayalıklarda sıkışan köpek yavrusu, annesinin dikkat çekmesi sonucu kurtarı...