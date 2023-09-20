(ÖZEL) Hem kendi, hem de babasının hayalini gerçekleştirip 'En güzel gol kraliçesi' oldu İSTANBUL'dayaşayan Aklime-Medeni Türçin çiftinin 7 kız çocuğundan biri olan Tuana Naz Türçin (17), babasının 'futbolcu evlat' isteğini yerine getirdi. Çok sevdiği futbolda U-19 Kadın Milli Takımı'na girmeyi başaran ve bu yıl U-17 Türkiye Şampiyonası'nda attığı röveşata gol ile 'En güzel gol kraliçesi' seçilen Türçin, "Babam özellikle beni hep oğlu gibi gördü. Oğlu olmayınca, 'kızım da yapabilir' diye hep arkamda durdu. Hem babamın, hem de kendi hayalim gerçekleşti" dedi.

İSTANBUL'dayaşayan Aklime-Medeni Türçin çiftinin 7 kız çocuğundan biri olan Tuana Naz Türçin (17), babasının 'futbolcu evlat' isteğini yerine getirdi. Çok sevdiği futbolda U-19 Kadın Milli Takımı'na girmeyi başaran ve bu yıl U-17 Türkiye Şampiyonası'nda attığı röveşata gol ile 'En güzel gol kraliçesi' seçilen Türçin, "Babam özellikle beni hep oğlu gibi gördü. Oğlu olmayınca, 'kızım da yapabilir' diye hep arkamda durdu. Hem babamın, hem de kendi hayalim gerçekleşti" dedi.

Aslen Ağrılı olan ama yıllardır ailesi ile birlikte İstanbul'da yaşayan milli sporcu Tuana Naz Türçin, küçükken akranları bebekle oynarken o futbol topunu tercih etti. Mahallede erkeklerle top koşturan lise son sınıf öğrencisi Türçin, hem kendisinin, hem de babasının hayalini gerçekleştirdi. Profesyonel futbol hayatına 8 yıl önce Dudullu Spor Kadın Futbol Takımı'nda başlayan Tuana, 4 yıl önce Kadın Milli Takımı'na girmeyi başardı. Takımın sağ açığında oynayan Türçin, bu yıl U-17 Türkiye Şampiyonası'nda attığı röveşata gol ile de 'En güzel gol kraliçesi' seçildi.

İsveç'te yapılacak olan Avrupa Şampiyonası öncesi Erzurum'daki Türkiye U19 Kadın Milli Takım hazırlık kampına katılan Tuana Naz Türçin şunları söyledi:

"Biz yedi kız kardeşiz. Ben altıncı sıradayım. Babam hep 'futbolcu evladım olsa' diyordu. Benim de küçüklüğümden beri merakım, ilgim vardı. Sürekli top oyuyordum. Kız arkadaşlarım bebekle oynarken ben topla büyüdüm. Hedefim, en büyük hayalim mili takımda oynamaktı. Şu an U19'da yer alıyorum ve çok mutluyum. Bunun için, ailemi de gururlandırıyorum. Ülkemiz için de en iyi şeyleri yapacağımızdan eminim. Hedefim öncelikle Süper Lig'de büyük takımlarda ve daha sonra Barcelona'da oynamak. En beğendim kadın futbolcu ise Alexia Putellas. Babam gibi annem ve kız kardeşlerim de futbolu çok olumlu karşıladı. Hep destek oldular. Onlara çok şey borçluyum ve buradan çok teşekkür ediyorum. Babam özellikle beni hep oğlu gibi gördü. Oğlu olmayınca, 'kızım da yapabilir' diye hep arkamda durdu. Hem babamın, hem de kendi hayalim gerçekleşti."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sporcu yakınlarının tiribündeki heyecanlı bağırmaları

-Müsabakalardan detaylar

-Hakem heyetinin kamera kaydından pozisyon izlemesi

-Antrenörlerden detay

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Oktay POLAT (ERZURUM),