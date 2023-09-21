SMA'lı Eymen´in annesi: Evladıma 29 Kasım´daki doğum gününde o ilacı almamıza yardımcı olun ERZURUM'dahenüz 2 aylıkken Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastalığı tanısı konulan Muhammed Eymen (2), öksürtme cihazı, ev tipi ventilatör, aspirasyon ve oksimetre cihazların yardımı ile yaşamını sürdürüyor. Özlem Kaya, oğlu için başlatılan yardım kampanyasında tedavi için gereken paranın yüzde 70'inin toplandığını belirterek, "Muhammed Eymen şu an 21 aylık. 29 Kasım doğum günü. İkinci yaşına girmeden önce o ilacı alırsa iyileşme süreci daha hızlı ve daha etkili olacak. Evladıma 29 Kasım'daki doğum gününde o ilacı almamıza yardımcı olun" dedi.

ERZURUM'dahenüz 2 aylıkken Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastalığı tanısı konulan Muhammed Eymen (2), öksürtme cihazı, ev tipi ventilatör, aspirasyon ve oksimetre cihazların yardımı ile yaşamını sürdürüyor. Özlem Kaya, oğlu için başlatılan yardım kampanyasında tedavi için gereken paranın yüzde 70'inin toplandığını belirterek, "Muhammed Eymen şu an 21 aylık. 29 Kasım doğum günü. İkinci yaşına girmeden önce o ilacı alırsa iyileşme süreci daha hızlı ve daha etkili olacak. Evladıma 29 Kasım'daki doğum gününde o ilacı almamıza yardımcı olun" dedi.

Yakutiye ilçesinde yaşayan Özlem (34) ve Risalettin Kaya (36) çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Muhammed Eymen'e, henüz 2 aylıkken SMA Tip 1 hastalığı tanısı konuldu. Nefes almakta zorluk çeken Muhammed Eymen öksürtme cihazı, ev tipi ventilatör, aspirasyon ve oksimetre cihazları ile yaşamını sürdürüyor. Minik Kaya'nın tedavisi için gereken 1 milyon 879 bin doların toplanması için 2022'in Mayıs ayında Erzurum Valiliği'nin izni ile yardım kampanyası başlatıldı, ancak gereken para toplanamadı. 2023'ün Haziran ayında ise yine valilik izniyle 2'nci kampanya başlatıldı. Bu kez kampanyada yüzde 70´e ulaşıldı. Aile kalan yaklaşık 500 bin doların toplanması için çağrı yaptı.

ÇOĞU GİTTİ, AZI KALDI

Özlem Kaya, oğlu Muhammed Eymen'e henüz 2 aylıkken SMA teşhisi konulduğun, dört aylıkken yoğun bakıma girdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yurt dışında tek dozluk bir gen tedavisi olduğunu öğrendik ve hızlıca bir kampanya başlattık. Kampanyamız 15 aydır devam ediyor ve şu an gerekli olan paranın yüzde 70'i toplandı. Geriye yüzde 30'luk dilimi kaldı. Ama Muhammed Eymen'in de çok az bir zamanı kaldı. Tedavi 2 yaşından önce alınırsa, çok etkili oluyor. Biz de ikinci yaş günü olan 29 Kasım'a kadar bu parayı toplamak için çalmadık kapı bırakmıyoruz. O yüzden beni duyan herkesten rica ediyorum. Yolumuzun sonuna geldik, çoğu gitti azı kaldı. Eymen´imizin bu uzun, zorlu yolda yanında olan bir sürü abisi, ablası oldu. Kan bağımız olmayıp, can bağımız olan bir sürü insan oldu. Bu saatten sonra çok az bir zamanımız kaldı. Hem Eymen'in hem de yüzdeliğimizin az bir dilimi kaldı. Bizi bu yolda yalnız bırakmasınlar. Sesimi duyan herkesten rica ediyorum. Allah rızası için Eymen´im, evladım, kayıp bir evlat değil. Onun o gülüşleri solmasın, diye sizlere ihtiyacımız var."

'UMUDUMUZA SİZLER DE BİR IŞIK YAKIN'

"Ne olur gelin destek olun, bu evladın çıkaramadığı sesi olun. Şimdi yolumuz çok az kaldı, çok az bir zamana ve çok az bir paraya ihtiyacımız var" diyen Özlem Kaya, şöyle konuştu:

"Ne olursunuz gelin Eymen'in ellerini tutun. O tuttuğunuz elleri bırakmayın. Eymen´imin size ihtiyacı var. Sizler sayesinde yüzde 70'i toparladık. Geriye kalanı için de yine sizlere ihtiyacımız var. Anne babalar, anne baba adayları, sesimi duyuyorsanız, sesime ses verin. Burada nefes alamayan bir evlat var ve bu evlat gün geçtikçe kaslarını kaybediyor. Eğer 2 yaşından önce, Eymen bu ilacı alırsa, hayata tutunabilecek. Bir Umudumuz var. Ne olursunuz o umudumuza sizler de bir ışık yakın. Eymen´imin o içemediği bir damla suyu olun. Eymen burnundan besleniyor. Bu yaz aylarında, ben onun dudaklarını, çatlamış, kanayan dudaklarını bir pamukla ıslatıp su verdim. Ne olursunuz sizler de gelin Eymen bir yudum su içebilsin diye, bu evlat bir yudum suya hasret çünkü, o bir yudum su içebilsin diye gelin yanımızda olun. Eymen şu an 21 aylık, 2 yaşına çok az bir zamanımız kaldı. Ben evladım bana bir kere 'anne' desin diye karşınızdayım. Gelin sesime ses verin, bu evladın ellerini tutun. Ne olursunuz, minik Dadaşımın zamanı azaldı."