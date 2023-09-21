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        Teslim olan terörist, ailesiyle görüştürüldükten sonra adliyeye götürüldü

        ERZURUMİl Jandarma Komutanlığı tarafından ikna edilen PKK´lı terörist, Şırnak´ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Erzurum'a getirilen terörist, ailesiyle görüştürüldükten sonra yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 15:41 Güncelleme: 21.09.2023 - 15:45
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        Teslim olan terörist, ailesiyle görüştürüldükten sonra adliyeye götürüldü
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        ERZURUMİl Jandarma Komutanlığı tarafından ikna edilen PKK´lı terörist, Şırnak´ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Erzurum'a getirilen terörist, ailesiyle görüştürüldükten sonra yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nın terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları sonuç verdi. PKK'lı bir terörist, görüşmeler sonucu teslim olmaya karar verdi. Terörist, Şırnak´ta, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

        Erzurum'a getirilen terörist, ailesiyle görüştürüldükten sonra jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye götürüldü.

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