Milli bisikletçiler, Palandöken'de olimpiyat kotası için pedal çevirdiler Cumhuriyetin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Palandöken Kayak Merkezi'nde başlayan bisiklet yarışmalarında sporcular olimpiyat kotası alabilmek için pedal çevirdi. Altı ülkeden 160 sporcunun katıldığı yarışmalar MTB Short Track C3 ile başladı. Bisiklet heyecanı pazar günü yapılacak olan iki yarışma ile sona erecek.

Cumhuriyetin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Palandöken Kayak Merkezi'nde başlayan bisiklet yarışmalarında sporcular olimpiyat kotası alabilmek için pedal çevirdi. Altı ülkeden 160 sporcunun katıldığı yarışmalar MTB Short Track C3 ile başladı. Bisiklet heyecanı pazar günü yapılacak olan iki yarışma ile sona erecek.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 300 ile 2 bin 500 rakımları arasında hazırlanan parkurlarda düzenlenen yarışların ilk günü Sultan Tahtı MTB Short Track C3 Uluslararası Olimpic yarışı ile başladı. Türkiye'nin yanı sıra Çekya, İsrail, Ukrayna, Kazakistan ve İran'dan Elit Erkek, Elit Bayan, Genç Erkek ve Genç Bayan olmak üzere toplam 4 kategoriden 160 sporcu katıldı. Yüksek olimpiyat puanı veren Sultan Tahtı MTB Short Track/C3 toplam parkur uzunluğu 1,8 kilometre olup yarışın geneli 25 dakika, Ejder 3200 MTB Cross Cuntry C2 toplam parkur uzunluğu 4.2 kilometre ve 1,5 ila 2 saat, Palandöken MTB Cross Cuntry C1 toplam parkur uzunluğu 4.7 kilometre olup, 1.5 ile 2 saatte tamamlanabiliyor.

Zorlu geçen yarışmalar sonunda elit erkekler kategorisinde birinci Tomer Zaltsman (İsrail), ikinci David Sulc (Çekya), üçüncü Ahmet Can Akpınar oldu. Elit kadınlar kategorisinde ise birinciliği Naama Noyman (İsrail), ikinciliği Jana Czeczinkarov (İsrail), üçüncülüğü Azize Bekar elde etti.

Yarışlar, yarın Ejder 3200 MTB Cross Cuntry C2, 24 Eylül Pazar günü de Palandöken MTB Cross Cuntry C1 ve ödüllü Palandöken MTB CUP Ulusal Şampiyonası ile sona erecek.

SÜLEYMAN SEFA TEMEL: HEDEFİMİZ MİLLİ TAKIM OLARAK PUAN TOPLAMAK

Milli takım olarak yarışmalara katıldıklarını anımsatan Süleyman Sefa Temel, "Yarış ve parkur çok güzel. Bir dağ bisikletçisi için çok uygun bir rota, güzel bir parkur ayarlanmış. Burada 3 gün art arda yarış koşacağız. Bugün ilk etabı olan C3 etabını koştuk. Hedefimiz milli takım olarak burada olimpiyat puanı toplamak. Burası da olimpiyata puan veren uluslararası bir yarışma, burada olmaktan çok mutluyuz" dedi.

Yarışmaya Alanya'dan katıldığını ve 2018'de milli olduğunu söyleyen Sevim Gerçek, güçlü rakiplerle yarışacaklarını belirtti.

SELİM BAĞRIYANIK: BU TARZ ORGANİZASYONLAR DEVAM EDECEK

Ejder 3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, yarışmalara 6 ülkeden sporcunun katıldığını belirterek, "Yarış standartlarımız aslında C1, C2 ve C3 standartlarında gerçekleşecek. Short track ve ceoss country yarışları MTB branşında bisiklet federasyonuyla beraber organize edeceğimiz yarışlar bu branşlarda gerçekleşecek. Tabi hali hazırda ülkemizde özellikle MTB branşının yeni yeni aktif olduğu dönemlerde uluslararası kayakla, outdoor sporlarla bilinirliği olan Palandöken'in özellikle bisiklet sporuyla da alakalı bilinirliğine katkı sağlaması çok değerli olduğu kanaatindeyiz. Özellikle Balkan şampiyonası, Avrupa kupası ve dünya kupası yarışlarının organizasyonunu yapabilecek kabiliyetteyiz. Netice itibarıyla da önümüzdeki yıllar yine bu tarz organizasyonların devamını gözlemleyeceğiz. Ben özellikle Erzurum ve çevresinde bulunan saygıdeğer misafirlerimizi bekliyorum. Şehir merkezinden Palandöken'e ulaşım çok rahat, çok kolay. Bu şenliği, bu eğlenceyi beraber yaşıyor olabilmek adına Palandöken'e bekliyorum" diye konuştu.

BİRDAL ÖZTÜRK: 2024 PARİS'TE ÜLKELERİNİ TEMSİL EDECEKLER

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Erzurum'da güzel ve önemli bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Burada olimpiyat kotası alacak sporcular 2024'te Paris'te ülkelerini temsil edecektir. Bizim sporcularımız da katılıyor. Oradan kota için iyi müsabakalar çıkar diye düşünüyoruz. Erzurum Palandöken Dağı, önemli bir dağ. Demografik yapısı çok önemli bir dağ. Hem kış sporlarında hem diğer olimpik branşlardaki bütün spor branşlarına faaliyet ve etkinliklere hizmet edecek bir özelliğe sahip. Türkiyemiz'deki en önemli dağlardan bir tanesi. Yazın da bu tür organizasyonların yapıldığını gösteriyoruz. Bu tür etkinliklerin aynı zamanda turizme de katkıları var. Bunun sonucunda Erzurum'u hem kış spor merkezi hem diğer spor branşlarına merkez olduğunu burada hep beraber kanıtlayacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yarışçıların starta doğru gitmeleri

-Milli bisikletçi Süleyman Sefa Temel'in açıklamaları

-Milli bisikletçi Sevim Gerçek'in açıklamaları

-Yarışların start alması

-Ejder 3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık'ın açıklamaları

-Parkurlardan detaylar

-Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ün açıklamaları

-Müsabakalardan detaylar

DHA-Spor - Türkiye-Erzurum / Merkez - Turgay İPEK

2023-09-22 17:44:30