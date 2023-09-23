Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        U19 Kadın Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Estonya'yı mağlup etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 15:55 Güncelleme: 23.09.2023 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        U19 Kadın Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Estonya'yı mağlup etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        TürkiyeU19- Estonya U19: 4-3

        STAT: Yüksek İrtifa Kamp Merkezi

        HAKEMLER: Muhammet Furkan Dursunoğlu, Abdullah Maden, Nurullah Bayram

        TÜRKİYE: Begümsu Akay - Tuana Demirbaş (Dk. 78 Beril Beceren), İlayda Cansu Kara, Yuna Demir, Nihal Saraç, Berfin Elif Ceylan (Dk.68 Aleyna Eslem), Tuana Naz Türçin (Dk.78 Pınarsu Cılız), Yaren Sürül (Dk.46 Sara Emile Temel), Mine Yıldız, Tuana Yılmaz, İrem Tuana (Dk.46 Azra Tıraş)

        ESTONYA: Kapa - Panova (Dk.61 Mia-Lisette), Ullemets (Dk.61 Toding), Kala, Kraus, Tarkmeel, Kelli, Mariin (Dk.83 Triin), Palts, Egle-Elise (Dk.83 Mirjam), Grutop

        GOLLER: Dk. 40 Tuana Naz, Dk. 61 Berfin Elif, Dk. 79 Tuana Yılmaz, Dk. 90+3 İlayda Cansu (Türkiye), Dk.10 ve 19 Mariin, Dk.32 Palts (Estonya)

        İsveç'te yapılacak Avrupa Şampiyonası öncesi Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren Türkiye U19 Kadın Futbol Milli Takımı, Estonya U19 Kadın Milli Takımı'yla yaptığı ikinci hazırlık maçını da kazandı. 

        Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki maçın 30 dakikalık bölümünde etkili olan Estonya Kadın Milli Takımı, 10 ve 19'uncu dakikada Anna Mariin, 32'nci dakikada Liselle Palts'ın attığı gollerle 3-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra rakip kale önünde etkili ataklar yapan Türkiye, 40'ıncı dakikada Tuana Naz'ın attığı golle skoru 3-1'e getirdi. İkinci yarıya daha etkili başlayan milliler, 61'inci dakikada Berfin Elif, 79'uncu dakikada Tuana Yılmaz'ın golleriyle skoru 3-3 yaptı. 90+3'üncü dakikada İlayda Cansu, galibiyeti getiren golü attı. 

        20 Eylül'de oynadıkları ilk maçı da 3-2 kazanan Türkiye U19 Kadın Milli Takımı oyuncuları, bitiş düdüğüyle büyük bir sevinç yaşadı. Sahanın ortasında bir araya gelen sporcular, galibiyeti 'Türkiye' sloganıyla kutladı. 

        KIYICI: ÇOK GÜZEL BİR REAKSİYON GÖSTERDİK

        Estonya U19 takımı karşısında alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirten U19 Kadın Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Aytürk Kıyıcı, "Çok güzel bir reaksiyon gösterdik. Geri dönüş yapan takımımı kutluyorum. Gerçekten Ne kadar gurur duysam azdır. Normal'da 3-0'dan çevirmek çok zordur ama benim takımım onu gösterdi. O duruşu sergiledi ve çevirdi. Kızlarımı tebrik ediyorum" dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Filenin Sultanları 2024 vizesini aldı!
        Filenin Sultanları 2024 vizesini aldı!
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
        Sokak köpeğinin başına talih kuşu kondu
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
        1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak!
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        Uzun süreli Covid geçirenler dikkat!
        Uzun süreli Covid geçirenler dikkat!
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Kız kardeşini vahşice öldürüp başını kesmişti! İşte istenen ceza!
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Ehliyet sınavına gitti! 10 metrelik duvardan düşüp öldü!
        Deniz Seki'nin acı günü
        Deniz Seki'nin acı günü
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Fransa'da Farioli fırtınası!
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Cimbom'da 11 değişiyor!
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Onur Bulut dosyası çözülemedi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Erzurum'da MTA Cup Rice Series Dağ Bisikleti Yarışları devam ediyor
        Erzurum'da MTA Cup Rice Series Dağ Bisikleti Yarışları devam ediyor
        Bel fıtığından "5 milimetrelik kesiyle" 1 saatte kurtuluyorlar
        Bel fıtığından "5 milimetrelik kesiyle" 1 saatte kurtuluyorlar
        Erzurum'da sağlık çalışanları kronik miyeloid lösemi hakkında bilgilendiril...
        Erzurum'da sağlık çalışanları kronik miyeloid lösemi hakkında bilgilendiril...
        Milli bisikletçiler, Palandöken'de olimpiyat kotası için pedal çevirdiler
        Milli bisikletçiler, Palandöken'de olimpiyat kotası için pedal çevirdiler
        Erzurum'da MTA Cup Rice Series Dağ Bisikleti Yarışları başladı
        Erzurum'da MTA Cup Rice Series Dağ Bisikleti Yarışları başladı
        Türkiye Bilimler Akademisi heyeti Erzurum'da Biyoçeşitlilik Uygulama ve Ara...
        Türkiye Bilimler Akademisi heyeti Erzurum'da Biyoçeşitlilik Uygulama ve Ara...