Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Sevgilisinin cam parçasıyla bacağını kestiği Rus kadın, öldü

        ERZURUM'da,tartıştığı sevgilisi Suriyeli Nizar A.´nın (29) cam parçasıyla bacağını kestiği Rus uyruklu Anastasia Emelianova (32) kan kaybından hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Nizar A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 17:07 Güncelleme: 25.09.2023 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sevgilisinin cam parçasıyla bacağını kestiği Rus kadın, öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM'da,tartıştığı sevgilisi Suriyeli Nizar A.´nın (29) cam parçasıyla bacağını kestiği Rus uyruklu Anastasia Emelianova (32) kan kaybından hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Nizar A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay, Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Ukrayna-Rusya savaşından sonra Türkiye´ye gelip Erzurum'a yerleşen Anastasia Emelianova, bir iş yerinde bilgi işlem personeli olarak çalışmaya başladı. Emelianova, yaklaşık 8 ay önce sosyal medya üzerinden bir kafede baristalık yapan Suriye uyruklu Nizar A. ile tanıştı. İkili arkadaş olup, sık sık görüşmeye başladı.

        20 Eylül saat 23.00 sıralarında ikili arasında tartışma çıktı. Apartman sakinlerinin de duyduğu tartışmadan birkaç saat sonra Nizar A., alt kat komşusuna giderek Anastasia Emelianova´nın yaralandığını belirterek yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine apartmana polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, Anastasia Emelianova'ın kan kaybından öldüğünü belirledi. Genç kadının cansız bedeni Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Nizar A. ise İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Nizar A., ifadesinde sevgilisinin kendisiyle 'Benimle ilgilenmiyorsun' diyerek tartıştığını, çıkan arbedede kırılan cam sehpanın bacağını kestiğini söyledi. Ancak polisin sorgusunda Nizar A., suçunu itiraf ederek, cam parçasını alıp, Anastasia Emelianova'yı bacağından yaraladığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Nizar A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

        KANIN PIHTILAŞTIĞINI GÖRDÜM

        Apartmanın 1'inci katında oturan Ahmet Erol, olay gecesi Nizar A.´nın kendisinden yardım istediğini belirterek şunları söyledi:

        "20 Eylül günü, çarşambayı perşembeye bağlayan geceydi. Saat 02.10 sıralarında sakallı bir adam evin kapısını yumrukladı. 'Ayyaş falandır, yolu şaşırdı' diye düşünerek kapıyı açmadım. O sırada yoldan çöp arabası geçiyordu. Aracın sürücüsünü durdurduğunu gördüm. Tekrar gelip bizim kapıyı çalınca ben de 'ne oluyor, ne var' dedim. Bana 'Arkadaşımın kız kardeşi yaralı yardım eder misin?' dedi. Sağlıkçı olduğumu ve yaranın küçük olması halinde yardım edebileceğimi söyledim. 4'üncü kattaki evlerine çıktığımızda kapı açıktı. İçeriye girip kendimi riske atmadım, kapı eşiğinden baktığımda kanın pıhtılaştığını görünce kadının vefat ettiğini anladım. Şahıs içeriye girince ben de aşağı indim. Ağabeyime 'kapıyı çek dışarı çıkalım. Annemler uyuyor uyandırmayalım' dedim. İnerken polisi aradım. Benden önce zaten temizlik aracını süren arkadaş da aramış. Polisler geldi, arkadaşı gözaltına aldı, götürdüler. Hanımefendi Rus uyrukluymuş, giden arkadaş Suriyeliymiş. Sonradan ortaya çıktı ki sevgililermiş. İstanbul'a gidip evlenecekleri söylendi. Kadını ben hiç görmedim, adamı hiç tanımıyorum. Ev sahibinin söylediğine göre kadın tek yaşıyormuş. Bu zamana kadar sadece kızı görüyorlarmış ama erkek hiç yokmuş ortada."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Anne ile oğlu birbirine girdi!
        Anne ile oğlu birbirine girdi!
        İlaç almak için gittiği eczanenin önünde kalp krizinden öldü
        İlaç almak için gittiği eczanenin önünde kalp krizinden öldü
        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        İntikam vahşeti! Hedef şaşırıp yanlış kişiyi öldürdü
        İntikam vahşeti! Hedef şaşırıp yanlış kişiyi öldürdü
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Gelinini öldüren caniden tüyler ürperten itiraf!
        Gelinini öldüren caniden tüyler ürperten itiraf!
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Acilen hastaneye kaldırıldı
        Acilen hastaneye kaldırıldı
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Sonunda Chamberlain!
        Sonunda Chamberlain!
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?

        Benzer Haberler

        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        Doğu Anadolu Gözlemevi'nde "Uzay Havası Gözlem Sistemi" kurulacak
        Doğu Anadolu Gözlemevi'nde "Uzay Havası Gözlem Sistemi" kurulacak
        Acil olaylara canla başla müdahale eden kahramanlar: İtfaiyeciler
        Acil olaylara canla başla müdahale eden kahramanlar: İtfaiyeciler
        Erzurum'da eşi ve çocuklarını bıçakla rehin alan kişi serbest bırakıldı
        Erzurum'da eşi ve çocuklarını bıçakla rehin alan kişi serbest bırakıldı
        Erzurum'da MTA Cup Rice Series Dağ Bisikleti Yarışları sona erdi
        Erzurum'da MTA Cup Rice Series Dağ Bisikleti Yarışları sona erdi
        Eşinin rehin aldığı kadın ve 3 çocuğu operasyonla kurtarıldı
        Eşinin rehin aldığı kadın ve 3 çocuğu operasyonla kurtarıldı