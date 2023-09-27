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        Taksi, güvenlik kulübesine girdi; 4 yaralı

        ERZURUM'da, sürücüsününönüne çıkan araç nedeniyle ani manevra yaptığı taksi, park halindeki hafif ticari araca çarpıp üniversitenin güvenlik kulübesine girdi. Kazada, 4 özel güvenlik görevlisi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 16:15 Güncelleme: 27.09.2023 - 16:20
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        Taksi, güvenlik kulübesine girdi; 4 yaralı
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        ERZURUM'da, sürücüsününönüne çıkan araç nedeniyle ani manevra yaptığı taksi, park halindeki hafif ticari araca çarpıp üniversitenin güvenlik kulübesine girdi. Kazada, 4 özel güvenlik görevlisi yaralandı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında, Yakutiye ilçesinde Atatürk Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Rektörlük tarafından çıkış noktasına giden, 25 TT 361 plakalı taksinin sürücüsü Taha Kılıç, aniden önüne çıkan hafif ticari araçtan kaçmak isterken, park halindeki başka hafif ticari araca çarptı. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği taksi, Atatürk Üniversitesi'nin ana giriş noktasındaki güvenlik birimine girdi. İçerideki 4 özel güvenlik görevlisi, çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, taksi çekiciyle götürüldü. Polis, kazayla ilgili tutanak tutup, soruşturma başlattı.

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