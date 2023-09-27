Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Tüfeği doldur- boşalt yaparken kazara 18 yaşındaki arkadaşını öldürdü

        ERZURUM'da,çalıştığı iş yerinde bulduğu av tüfeğini doldur- boşalt yapan Mehmet Akif A. (21), kazara tetiğe dokunması sonucu iş arkadaşı Muhammet Emin S.'yi (18) vurdu. Talihsiz genç olay yerinde yaşamını yitirirken, Mehmet Akif A. gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 23:00 Güncelleme: 27.09.2023 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tüfeği doldur- boşalt yaparken kazara 18 yaşındaki arkadaşını öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM'da,çalıştığı iş yerinde bulduğu av tüfeğini doldur- boşalt yapan Mehmet Akif A. (21), kazara tetiğe dokunması sonucu iş arkadaşı Muhammet Emin S.'yi (18) vurdu. Talihsiz genç olay yerinde yaşamını yitirirken, Mehmet Akif A. gözaltına alındı.

        Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi, Keresteciler Caddesi´ndeki Cuma S.´ye ait iş yerinde meydana geldi. Başka bir adrese taşınacak olan iş yerinin eşyalarını toplayan çalışanlar Muhammet Emin S. ile Mehmet Akif A., ruhsatlı av tüfeğini gördü. İddiaya göre, av tüfeğini alan Muhammet Emin S., arkadaşına doldur- boşalt yapılmasını göstermek istedi. Muhammet Emin S., doldur- boşalt yapamayınca Mehmet Akif A., tüfeği aldı. Doldur- boşalt yapan Mehmet Akif A.'nın parmağı kazara tetiğe dokununca ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Muhammet Emin S.´nin boynunun sağ kısmına isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muhammet Emin S.´nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Gencin cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Arkadaşının ölümüne neden olan Mehmet Akif A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

        OLAY YERİNE GELEN BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Öte yandan, olayı duyarak iş yerine gelen Muhammet Emin S.´nin babası sinir krizi geçirdi. Fenalaşan babaya olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Ayrıca, iş yeri sahibi Cuma S.'nin, yaşamını yitiren Muhammet Emin S.´nin amcası olduğu öğrenildi. 

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Erzurum'da pompalı tüfekle vurulan genç öldü
        Erzurum'da pompalı tüfekle vurulan genç öldü
        Beşiktaş, Adana'da dağıldı!
        Beşiktaş, Adana'da dağıldı!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Belhanda'nın son durumu
        Belhanda'nın son durumu
        Borsa İstanbul nereye kadar yükselir?
        Borsa İstanbul nereye kadar yükselir?
        TFF'den zemin açıklaması!
        TFF'den zemin açıklaması!
        Yönetmenler de rest çekti
        Yönetmenler de rest çekti
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Prens Edward Türkiye'de
        Prens Edward Türkiye'de
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"

        Benzer Haberler

        Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklara, TOGG ve protokol araçlarıyla sün...
        Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklara, TOGG ve protokol araçlarıyla sün...
        Erzurum'da pompalı tüfekle vurulan genç öldü
        Erzurum'da pompalı tüfekle vurulan genç öldü
        Yolcu otobüsü hafif ticari araca çarptı, 2 kişi ağır yaralandı
        Yolcu otobüsü hafif ticari araca çarptı, 2 kişi ağır yaralandı
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        Taksi, güvenlik kulübesine girdi; 4 yaralı
        Taksi, güvenlik kulübesine girdi; 4 yaralı
        DAG'a kurulacak teleskop ile Türkiye üzerinden geçen uydular tespit edilece...
        DAG'a kurulacak teleskop ile Türkiye üzerinden geçen uydular tespit edilece...